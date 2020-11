Satisfacción y decepción en el vestuario de la SD Huesca

Las sensaciones que dejó el empate a uno frente al Eibar entre los jugadores de la SD Huesca fue de satisfacción por lo que se consideró un trabajo bien hecho y de decepción por no haber logrado la victoria. “Hemos generado muchas ocasiones, sobre todo en la primera parte, no las hemos metido y al final es un empate en un partido en el que hemos sido superiores”, resumió Mikel Rico, quien también apuntó que “con las sensaciones no vale, hay que sacar puntos”.

“Estamos seguros de que haciendo lo que hacemos nos va a dar para ganar partidos y estar ahí”, comentó el centrocampista en su primer partido tras superar la covid-19. “Me he encontrado bien porque he sido asintomático y he podido trabajar desde casa”, explicó.

Por su parte, Rafa Mir, se mostró convencido de que “todo llega”. “El equipo juega bien, el trabajo está ahí y al final acabaremos marcando”, consideró el autor del gol del empate. “Estamos en la pelea, llevamos seis puntos y hay que seguir trabajando”, resumió la situación del equipo, que pasará su tercera jornada consecutiva en la zona de descenso. “Habrá algún día en el que nos pongamos por delante y consigamos los tres puntos”, aventuró.

Sin partidos hasta el 20 de noviembre

Míchel ha dado descanso a sus jugadores hasta el martes, día en el que están citados a las 10.30 en el Pirámide para afrontar una semana en la que no tendrán partidos debido al nuevo parón en la competición derivado de los compromisos internacionales de selecciones. Las casi dos semanas que quedan por delante antes de la visita al Osasuna, programada para el 20 de noviembre a las 21.00, servirán para, en palabras de Rico, “seguir mejorando y trabajar en nuestra idea”. Para esa cita se espera que ya esté listo Okazaki y habrá que observar la evolución de Gastón Silva, baja ante el Eibar por una lesión muscular.