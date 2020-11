Míchel Sánchez: “Es una final en la que tenemos que ser intensos”

Para Míchel Sánchez, técnico de la SD Huesca, el partido de este sábado con el Eibar (14.00, Movistar LaLiga) es “una final”, como así la han calificado algunos futbolistas durante la semana. Una final bien entendida, "no para afrontarla con miedo", que ha de servir para hacerse cargo de la importancia de los puntos, de la búsqueda de la primera victoria tras nueve jornadas. Para enmendar los errores cometidos ante Real Sociedad y Real Madrid, que no puede convertirse en endémicos si se quiere competir en Primera División con todas las garantías.

El equipo azulgrana ha completado este viernes el último entrenamiento con la certeza de que Shinji Okazaki todavía no está a punto. Se ha retirado con molestias de la que era la prueba de fuego para determinar si el delantero japonés estaba preparado para medirse a los armeros y no será así. Sí lo están, en cambio, Mikel Rico y Pedro López, dos serios candidatos al once. La otra ausencia será la de Antonio Valera. Un factor que puede influir en el juego es la lluvia, y Michel espera “que el terreno de juego aguante. Si no rueda el balón hay que cambiar mucho la forma de jugar. Aunque esté blando, queremos que corra la pelota. No sabemos exactamente cuánta agua caerá y cómo va a responder el césped”.

Más allá de estas condiciones hay una premisa clara: “Queremos ganar. Hemos tenido opciones y venimos de dos derrotas en las que ha habido cosas positivas y negativas. Con el marcador en contra nos hemos desorganizado demasiado, también hemos merecido la victoria en otros. Hay que ganar pero primero va el buen rendimiento. No nos condiciona no haber ganado para buscar soluciones con las que ser mejores”, ha valorado en la rueda de prensa de este viernes.

En ese sentido, el entrenador de la SD Huesca considera que la intensidad “no va con las faltas. No tenemos que ser un equipo que haga muchas faltas para ser intensos. Lo que hay que hacer es estar todos juntos, llegar a los duelos y hacer buenas basculaciones al esprint”. Míchel pide para frenar a los armeros “buenos números en la defensa de espacios, evitar la continuidad en el rival y los centros. Hay muchas formas de trabajar la intensidad y tener un ritmo alto con el balón. A veces confundimos la intensidad con no tener el balón y cometer faltas. Hemos trabajado para robar el balón y tenerlo, hacer kilómetros para ser mejores que el Eibar”.

Tras dos semanas con goleadas y una merma en el rendimiento global del equipo, a Míchel le preocupa “la inseguridad, lo bueno se convierte en negativo tras dos derrotas. Hemos dado importancia a nuestra idea y a cómo hacer las cosas para competir al 100 %. estas dos derrotas nos han hecho daño porque hemos sido un equipo desorganizado por fases, y así no puede competirse en Primera”.

Álvaro, convocado de nuevo por la sub 21

Por otro lado, Álvaro Fernández acudirá de nuevo convocado con la selección española sub 21, como sucedió en la anterior ventana de citas internacionales. El meta riojano se concentrará la semana que viene con La Rojita para preparar los dos partidos oficiales que jugará en Marbella ante Islas Feroe el jueves 12 de noviembre (19.00) y frente a Israel el martes 17 (18.45). Otro jugador que apunta a la internacionalidad es Kelechi Nwakali, que podría jugar con Nigeria el doble duelo ante Sierra Leona, de clasificación para la Copa Africana de Naciones, los días 13 y 17.

