Borja García, convencido de que “se puede” vencer al Real Madrid

Borja García sabe de qué se habla cuando se habla del Real Madrid. Porque ha jugado dos temporadas en el Castilla y de pequeño pasó horas en las instalaciones donde la SD Huesca se mide este sábado al todopoderoso club blanco (14.00, Movistar LaLiga). También se ha enfrentado a los de Zinedine Zidane en las filas del Girona, aunque no participó de la victoria catalana por 1-2 hace dos cursos. El centrocampista, que ha participado en seis de los siete partidos de la temporada, alude a la identidad azulgrana, a su mantenimiento y potenciación, como clave para obtener un resultado positivo en el Alfredo di Stéfano.

Los azulgranas esperan “el mejor Real Madrid, y más después de un resultado no muy bueno en la Liga de Campeones. Se querrán preparar para la Champions y no bajarse de las primeras posiciones”, ha argumentado este jueves. Para el madrileño, de 29 años, se trata de emplearse como en San Sebastián y limar los problemas que acarrearon el 1-4 final. “Nosotros hemos de ser nosotros mismos, lo hemos hecho en todos los campos, incluso en Anoeta. Allí se impuso la calidad de ellos y el ritmo más elevado. Hicimos cosas bien que son los que nos tenemos que quedar. Hemos de seguir creyendo en la idea de juego del míster y plasmarla en Primera”, ha valorado.

Para una SD Huesca todavía en la búsqueda del primer triunfo, obtenerlo ante el campeón de Liga supondría una dosis de felicidad multiplicada por mucho. “Nadie dijo que fuera fácil, pero con trabajo seguro que se va viendo. Esperamos conseguir tres puntos que en ese campo sabrían mucho mejor”, ha añadido un Borja para el que “es clave que ellos no estén inspirados, si lo están será mucho más complicado. Otros equipos han podido meterles mano y por qué no nosotros. Tenemos que hacerles sentir incómodos, que no salgan en robo y transiciones de ataque y aprovechar las oportunidades que tengamos porque seguro que ellos no nos perdonarán”.

Los de Míchel Sánchez viajarán este viernes a la capital de España convencidos de que “se puede” y tratando de agarrarse al aprendizaje de la goleada en el Reale Arena-Anoeta: “Contra el Real Madrid hemos aprendido que el equipo debe ir a por el partido, ser ofensivos porque quedarse atrás no dará puntos. Imponer el ritmo de juego. Llevamos toda la semana pensado en el partido y se tiene que notar”.

Borja García es consciente de que aún no ha alcanzado su mejor versión pese a encontrarse “mejor” ante la Real “en contacto con el balón y regularidad. En los primeros partidos me faltaba ritmo de juego y adaptarme a los compañeros. Me lo han hecho fácil, pero siempre la adaptación no es un camino sencillo. Me siento mejor, completo los entrenamientos y la idea de juego se asemeja a mis características. Se trata de seguir creciendo y ayudar al equipo con lo que se me pide”.

Los azulgranas han completado este jueves la penúltima sesión del trabajo, de nuevo sin Shinji Okazaki, que ha realizado bicicleta estática, y con Pedro López al margen. El concurso del delantero japonés está descartado, mientras que Mikel Rico se encuentra a la espera de que los test PCR emitan un dictamen negativo que le permitan reincorporarse a los entrenamientos después de superar la covid-19. La otra baja segura en Madrid será la de Antonio Valera.

