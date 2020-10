Seoane, Borja y Mosquera, tres medios de la SD Huesca con sello del Real Madrid

Aunque en un caso aún esté muy reciente y en los otros dos sea un recuerdo más lejano, lo cierto es que para los tres centrocampistas que han sido titulares en los dos últimos partidos de la SD Huesca, la visita del próximo sábado al Real Madrid (14.00), será todo un reencuentro con su pasado.Mosquera, Borja García y Seoane podrán guiar a los azulgranas por las instalaciones de Valdebebas y el estadio Alfredo Di Stéfano, lugar en el que el conjunto de Zidane está actuando como local a la espera de que el público pueda volver a la grada y mientras se completa la reforma del Santiago Bernabéu. No en vano, presentan en sus trayectorias deportivas el punto en común de haber formado parte de las categorías inferiores del club blanco, aunque solo uno de ellos llegó a debutar con el primer equipo en Primera División.

Fue Pedro Mosquera, al que Pellegrini le dio la alternativa el 25 de marzo de 2010, en la visita al Getafe dentro de la jornada 28. Su oportunidad llegó en los últimos instantes de un duelo que se decidiría por 2-4 y en el que recogió el testigo de Xabi Alonso.

El gallego había sido captado para ‘La Fábrica’ con doce años. Allí permaneció, con una interrupción de temporada y media en el Getafe, hasta los 25 llegando a ser el capitán del Real Madrid Castilla, en el que jugó durante cinco cursos.

En su última campaña, la 2012-13, coincidió con Borja García, siendo los dos titulares habituales. El madrileño había aterrizado desde el Córdoba tras haberse formado con el Rayo y haber destacado en la 2010-11 en el ascenso a Primera de los vallecanos dentro de una plantilla en la que su actual técnico, Míchel Sánchez, seguía dando patadas al balón.

En el Castilla permaneció dos ejercicios. En el primero disputó 41 partidos y marcó nueve goles y en el segundo, en el que el equipo cayó a Segunda B, entró en el terreno de juego en 25 ocasiones para firmar dos tantos.

Al igual que la de Mosquera, la relación de Seoane con el Real Madrid también fue larga. Ingresó en su estructura con nueve años en 2006 y diez después pasó a formar parte del Castilla de forma oficial. En la 2017-18 Zidane lo reclamó para participar en la vuelta de los 1/16 de final contra el Fuenlabrada. El choque acabaría 2-2 y el entraría en el minuto 81 por Kovacic. Posteriormente, antes de recalar en el Huesca, durante el verano del año pasado completó parte de la pretemporada con el primer equipo blanco cuajando buenas actuaciones en la gira por Estados Unidos.

Ahora, el pivote de 23 años no esconde que el choque del sábado será "especial". "Es el club donde he crecido", apuntó este martes. Aún así, aseguró que irán "a por los tres puntos". Las claves estarán en "estar muy unidos y creer en nosotros". "No nos podemos despistar ni un segundo porque son grandísimos jugadores y si les concedes algo no perdonan”, advirtió.

Sobre el hecho de que el Huesca se vaya a presentar tras perder 4-1 con la Real Sociedad y caer a puestos de descenso no escondió que "afecta vernos ahí porque veníamos haciendo un gran trabajo". De todos modos cree que el golpe servirá "para crecer".

También Pulido

Al igual que los tres centrocampistas, también Jorge Pulido sabe lo que es defender el escudo del Real Madrid. El capitán azulgrana jugó 19 partidos con el Castilla en la 2013-14.