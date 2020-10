Míchel: “Hemos tenido prisa por empatar y ellos han aprovechado los espacios”

No ha puesto excusas Míchel Sánchez a la derrota de la SD Huesca ante la Real Sociedad (4-1), marcada a su juicio por una mala interpretación de lo que demandaba el encuentro tras el segundo tanto de Mikel Oyarzabal. El castillo azulgrana se ha venido abajo después de que los donostiarras se convirtieran en un rival incontrolable y tras haberlo domesticado durante buena parte del primer tramo. Los azulgranas además caen al descenso tras siete encuentros y atisban la visita al Real Madrid en Valdebebas.

Míchel ha analizado una primera parte en la que se ha competido “muy bien dentro de lo que queríamos hacer, la pena ha sido el penalti” convertido por Oyarzabal. Después, el Huesca no ha podido presionar la salida de balón donostiarra como quería Míchel, que había pensado en mover ficha antes del 2-1, “y después hemos tenido prisa para empatar. En un partido de transiciones ellos son muy buenos y han aprovechado los espacios en transición tras pérdida nuestra”.

Desde el punto de vista del entrenador, “tener prisa atacando nos ha hecho correr atrás mal. Es una victoria justa de la Real, hasta el 2-1 hemos estado en el partido y luego nos ha costado mucho".

NOTICIAS RELACIONADAS Duro castigo para la SD Huesca en su visita al líder

A partir del gol del empate, "hemos tenido diez minutos en los que no hemos ajustado bien la presión. Ya pensaba hacer un cambio para presionar con más fuerza y ha llegado el 2-1”. Más que hablar de desorden, Míchel se ha referido a que “no hemos sido un equipo que con balón haya llegado unido para tener equilibrio. Hemos tenido pérdidas y se ha convertido en un partido muy peligroso. Necesitábamos más control del juego como en el primer periodo”.

Y ha descartado la tesis de que se haya perdido firmeza defensiva con seis goles en contra ante Valladolid y Real: “El otro día el Valladolid no nos generó ocasiones, sus goles fueron una acción a balón parado y un penalti. Tras el 2-1 hemos sido un equipo que no ha defendido bien las transiciones. Queríamos empatar sin generar los espacios para hacer daño a la Real. En la pérdida hemos sido muy vulnerables. Juegan muy bien a los espacios y los aprovechan muy bien. No ha sido una cuestión solo defensiva, no hemos controlado el juego”.

La derrota de este domingo, “no tiene que ver con los encuentros anteriores porque antes no nos habían creado ocasiones y la Real las ha tenido antes de los goles”. Era un partido de máxima dificultad y “se podía perder. El resultado abultado es lo que menos me preocupa, que con 2-1 seamos menos competitivos lo hace. Debemos tener una identidad y ser fiables en lo que hacemos. Sabemos de la dificultad de jugar ante el Real Madrid, hay que levantarse y saber lo que hacemos bien para sumar puntos. No iremos a Madrid pensando que está todo perdido, la mentalidad es la de hacer un muy buen partido”, ha zanjado.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.