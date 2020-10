La Real augura “complicaciones” si no hace las cosas bien contra la SD Huesca

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, no se fía de una SD Huesca recién ascendida, que ha dado ya algunos sustos a equipos grandes, y auguró "complicaciones" si los donostiarras no ofrecen "la mejor versión". "El Huesca es un equipo al que le gusta presionar, hace muchas cosas bien y no es casualidad que hayan empatado ante Villarreal, Valencia y Atlético de Madrid", comentó Alguacil, quien valoró el nivel que están exhibiendo los equipos que han ascendido esta temporada y a un exjugador realista como Sandro Ramírez, al que entrenó en su etapa blanquiazul y que tendrá el domingo enfrente.

"El otro día en el primer balón que tocó hizo gol y, aunque en San Sebastián no le salieron las cosas, recuerdo que era un gran chaval, muy trabajador y con un gran corazón", rememoró un Imanol Alguacil que ve a su plantilla preparada para este reto. "Mi equipo está muy bien porque cuando se gana el cansancio es menor. Todos los PCR que se han hecho han sido negativos y entrenamos bien, o sea, que todo son noticias positivas", se felicitó el preparador realista en la previa de este encuentro ante el Huesca, en la que insinuó que habrá pocas rotaciones.

"Es la primera semana con tres partidos, estamos recuperando bien y en función del rival buscaré el mejor once con el objetivo de ganar, el más potente para poder vencer", enfatizó Alguacil, que puede verse obligado a repetir a muchos titulares porque tiene ausencia importantes. “No me preocupan las bajas porque tenemos al filial y podemos jugar con Navarro, Aranbarri... Tenemos a Modibo Sagnan, hay opciones de cambiar el equipo y seguir siendo competitivos", significó el entrenador realista antes de repasar la enfermería blanquiazul.

Respecto a las bajas, pierde seguro a Zubeldia, Zaldua, Sangalli, Merquelanz, Barrenetxea y Januzaj, mientras que la cita llega demasiado pronto para un Asier Illarramendi que ya se entrena con el grupo. "Zaldua tiene muy buenas sensaciones e Igor Zubeldia también, Barrenetxea sigue con molestias, Illarramendi y Merquelanz ya entrenan con el primer equipo. Januzaj ha recaído de una sobrecarga y somos precavidos, a ver si lo podemos tener para el jueves ante el Nápoles", concluyó el entrenador de la Real.

