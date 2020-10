Míchel: “La Real Sociedad es el equipo más en forma pero confío en la SD Huesca”

El líder, provisional o no pero líder a fin de cuentas, aguarda este domingo a la SD Huesca (21.00, Movistar LaLiga) en un partido que el técnico azulgrana Míchel Sánchez ha calificado de “exigente”. A la vez, la visita a la Real Sociedad forma parte de la hoja de ruta hacia la primera victoria con un estilo que sea fiable. Y el preparador quiere que sea así ante el primer clasificado o el colista. El rival aparece como subordinado al objetivo principal de ganar por fin. Y Míchel advierte de que “tendremos que estar al mismo nivel de las jornadas anteriores” para competir con posibilidades de éxito.

La estadística de que los cinco líder anteriores han caído a la jornada siguiente se acoge como anecdótica en el club oscense, que prima la realidad: “Se juega un partido muy complicado y para ganar hay que tener un rendimiento máximo. La Real está muy bien, juega muy bien y tiene intensidad con y sin balón”. Los azulgranas se han entrenado este sábado por última vez antes de subirse al autocar con rumbo a San Sebastián. Sin Shinji Okazaki, que no se ha recuperado del todo pese a empezar a trabajar con el grupo, y con Pablo Maffeo, restablecido de sus molestias físicas. No estarán tampoco Mikel Rico por covid-19 y los lesionados Pedro López y Valera.

Los txuri urdin demandan matices dentro del estilo general del juego. Una capacidad de adaptación que Míchel ha trabajado estos últimos días para “saber adaptarnos a lo que puede proponer un equipo con buen juego interior y profundidad que nos puede quitar la pelota. Hay que estar atentos a esas circunstancias sin renunciar a nuestras ideas. Para imponer el estilo hay que minimizar el potencial del rival”. La Real es “el equipo más en forma de la Liga, le generan poco y hace ocasiones. Hablamos de la máxima exigencia y también somos conscientes de que sin ganar se han hecho bien las cosas y eso nos da cierta seguridad”.

El empate ante el Real Valladolid (2-2) y el despertar goleador de los puntas ha contribuido a que se mantenga el estado de calma sin perder de vista la necesidad de vencer tras seis jornadas con cinco empates y un solo partido en el que no se ha competido como se debe. “Un jugador puede tener buenas sensaciones por cómo se compite, pero también hay que mirar el resultado. Cómo llegar es lo que trabajamos en pos de los pequeños pasos que hemos de dar. Algo habremos hecho mal si siendo superiores en el juego o en conceder poco nos ha faltado algo para no vencer. Son detalles que pulir para sumar de tres en tres”, ha reflexionado un Míchel que considera que “el trabajo es bueno y nos debe dar cierta tranquilidad. A los rivales también les cuesta competir, no hay incertidumbre pero sí la necesidad de dar un paso más en nuestra idea para ser fiables”.

La posibilidad de que Rafa Mir y Sandro jueguen de inicio se contempla. Son dos futbolistas que “nos tienen que subir el nivel competitivo, como Okazaki o Escriche. Se pueden complementar viendo la mejor opción para que el equipo sea competitivo. Los jugadores deben ser capaces de llevar la pelota a la portería rival. Me gustaría haber hecho más pruebas en pretemporada pero ha faltado tiempo y lo tenemos que ver en la competición”.

Los donostiarras, con kilómetros en las piernas tras sus partidos del domingo ante el Betis (0-3) y el jueves en Croacia (0-1), “están acostumbrados a jugar dos competiciones y pueden sacar un once con cambios. Nos esperamos la mejor Real posible y a un gran rival. Es un equipo muy en forma y con talento pero tengo plena confianza en los míos. Si seguimos como hasta ahora les pondremos las cosas muy difíciles. Nos viene bien jugar contra el líder”.

Míchel reclama paciencia para aquellos futbolistas que todavía no han mostrado sus mejores versiones puesto que “la plantilla está equilibrada en todas las posiciones. No tengo dudas en el centro del campo porque la gente trabaja bien. Han venido futbolistas para crecer y hemos de hacer esa unidad que nos debe hacer muy fuertes en la competición. Será un centro del campo muy competitivo, no puedo decir que haya preocupación hacia ningún futbolista sino que es una fase de adaptación".

Convocatoria de 22 futbolistas

Porteros: Álvaro Fernández y Andrés Fernández.

Defensas: Maffeo, Pablo Insua, Javi Galán, Pulido, Luisinho, Siovas y Gastón Silva.

Centrocampistas: Doumbia, Mosquera, Ferreiro, Eugeni, Sergio Gómez, Ontiveros, Seoane, Juan Carlos, Borja García y Nwakali.

Delanteros: Sandro, Rafa Mir y Escriche.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.