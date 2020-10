Sandro y Mir opositan con fuerza a la delantera de la SD Huesca

Era lo que quería. Míchel Sánchez tiene dónde elegir para la delantera, variedad y cantidad, y el próximo domingo en la visita a la Real Sociedad (21.00) podría tener disponibles por primera vez a sus tres hombres llamados a jugar en punta, Rafa Mir, Sandro y Okazaki, cuya recuperación de una lesión muscular marcha por buen camino. Hasta el último partido, la elección del técnico a la hora de escoger a su futbolista más adelantado había sido invariable, Okazaki. Sin embargo, ahora, tras el empate a dos con el Valladolid, la baraja ha quedado desplegada.

Tanto Rafa Mir como Sandro marcaron contra los pucelanos sus primeros goles de la temporada; en el caso del canario, último refuerzo del mercado estival, nada más debutar como azulgrana. El dato no es ni mucho menos banal si se tiene en cuenta que hasta entonces el saldo de los altoaragoneses ante la meta contraria se resumía en dos dianas conseguidas por dos defensas, Maffeo y Siovas.

En cierta medida, el duelo se presentó para Mir como una suerte de revalida. Por primera vez desde que arrancó el ejercicio, el murciano iba actuar de inicio como referencia ofensiva y no echado a una banda, como había sucedido hasta entonces, y la lupa iba a estar puesta sobre él. No en vano, con Okazaki con la vitola de titular y con Sandro llegado con el marchamo de refuerzo importante, su relevancia en el equipo podía verse comprometida. El murciano cumplió con creces ejerciendo de faro de sus compañeros y sumando un buen puñado de ocasiones que no acabaron más que en un gol gracias a la buena tarde de Roberto, el portero visitante.

“Estoy tranquilo, sabía que tarde o temprano iba a llegar el gol”, expuso este lunes tras el entrenamiento llevado a cabo por los azulgranas. “En los primeros cuatro partidos no tuve ocasiones, pero ya el día del Elche conseguí alguna y ayer pude materializar una”, resumió su campaña hasta el momento.

Mir se mantuvo sobre el césped los noventa minutos y en más de treinta coincidió con Sandro, que se incorporó al partido tras el 1-2 y que se situó en su espalda confirmando algo que ya había apuntado Míchel sobre sus intenciones con el canario, que pueda desempeñarse como delantero y como segunda punta. “Somos compatibles y los minutos que estuvimos juntos fueron positivos”, expuso el jugador cedido por el Wolverhampton.

Esa misma función de enlace entre el centro del campo y el jugador más cercano a la meta rival también la ejerció con cierta asiduidad la temporada pasada Okazaki por lo que cabría la posibilidad de que incluso los tres estuviesen en algún momento durante los partidos en el terreno de juego. Para Mir, “lo importante es jugar”, por eso no le está importando actuar en la banda. “Hay muchos extremos que consiguen goles, creo que hay que estar tranquilos y confiar en las cualidades de cada uno”, señaló.

De cara al choque contra la Real, “saldremos como siempre a por los tres puntos”, anuncia el ‘9’ del Huesca, al que el punto ante el Valladolid se le quedó “corto”. “Confiamos en lo que hacemos, tenemos grandes jugadores y lo demostraremos en el campo”, aseguró.