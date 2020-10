Míchel Sánchez: “El punto es insuficiente y más en El Alcoraz”

El técnico de la SD Huesca, Míchel Sánchez, ha elaborado una doble lectura del empate con el Real Valladolid (2-2), quinto en seis jornadas, que posterga una jornada más la tan deseada victoria y, a la vez, ha mostrado una saludable capacidad de reacción y filo goleador en sus delanteros. “Si nos ceñimos al rendimiento del equipo en cuanto a buscar portería rival y tener un estilo definido, hemos hecho bien las cosas. Pero no nos podemos ir contentos. A pesar de que el mejor del partido ha sido el portero rival, Roberto, en Primera un 0-2 es difícil de remontar y más cuando el rival no ha tenido grandes acercamientos”, ha valorado.

Insiste el azulgrana en que “son cosas que se deben corregir, esa jugada tras el 0-2 nos ha metido en el partido. De lo contrario hubiera sido complicado darle la vuelta. Hay que mejorar porque en otros momentos no nos va a dar. Seguimos haciendo muchas cosas bien. Roberto ha sido la figura y nos llevamos un punto insuficiente y sobre todo en El Alcoraz. El rendimiento y la sensación son buenas con cosas que mejorar”.

Míchel se mostraba más satisfecho con la segunda parte que con la primera, en la que “ha faltado profundidad, con muchos pases al pie y faltaron puntos de remate. Eso mejoró con Sandro. Es positivo que los dos delanteros hayan marcado y con Okazaki tienen que ser referencias. Es una cuestión de todo el equipo y hay que buscar otras soluciones en otros jugadores que nos tienen que dar gol”. Se trata, en suma “de ver portería contraria sin descuidar la nuestra. El rival no había tirado hasta el gol y después no se puede conceder el 0-2. Hay que mejorar para ser más fiables en la categoría”.

Recordaba el técnico la fiabilidad defensiva de las anteriores jornadas: “Lo de la puerta a cero es importante, no por conceder dos goles sino porque el rival no había chutado. Hemos de ser contundentes, no han llegado casi nada y nos han marcado dos tantos”. Míchel está “tranquilo” con el rendimiento de la SD Huesca, pues “el trabajo es bueno y los jugadores dan su mejor nivel. Hemos superado a rivales en el juego y no en el resultado, esperamos verlo en el siguiente partido. No estamos preocupados en ese sentido pero sí en que el rival nos haga goles. Hemos de tener la máxima concentración, en Primera te hacen gol en cualquier jugada”.

La importancia que ha dado Míchel a la irrupción de Sandro Ramírez es relativa ya que “no es responsable de toda la parcela ofensiva del equipo, vamos a ser todos. Nos va a ayudar mucho, y necesita un proceso de adaptación. Tiene talento arriba y nos va a generar fútbol y goles. Hay que ir despacio con él”. Asimismo, la baja de Mikel Rico por covid-19 ha trastocado sus planes y ha reflexionado al respecto de que “hay que adaptarse a las circunstancias y mantener las medidas que sean posibles. Todos tenemos familia y amigos y el virus está cada vez más presente. Nos hubiera gustado que no hubiera pasado, pero ha sido en el último test sin tiempo de reacción y hay que adaptarse a la nueva normalidad”.

Sergio González: "Nos ha salvado Roberto"

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, ha sintetizado el 2-2 con la manida frase de que “fútbol es fútbol, estábamos celebrando el penalti y hemos estado desconectados. Ha sido un error grave en una anticipación fácil y nos han entrado las dudas. Ellos han crecido y el golpe final ha sido el segundo tanto. Es difícil de entender y argumentar pero nos ha pasado. Es incomprensible pero me quedo con la reacción tras el 2-2. El equipo ha dado un paso adelante con situaciones a la contra para finiquitar el choque”. Rafa Mir, “ha rematado más que en toda la liga por un déficit de atención nuestro y nos ha salvado Roberto”.

