Míchel Sánchez: “Debemos ir a por el partido desde el principio”

Contra el Valladolid, el domingo a las 18.30, no vale otra cosa que no sea ganar. Lo tiene claro el técnico de la SD Huesca, Míchel Sánchez, y así se lo ha hecho ver a sus jugadores. “No sé de las urgencias de los demás, pero sí de las nuestras, tenemos que sumar de tres en tres en El Alcoraz, porque ser muy fiables en casa es una de las bases para el éxito”, expuso este sábado tras el último entrenamiento previo al duelo de la jornada 6 de Primera División en el que los azulgranas irán “a por el partido desde el principio” en busca de su primer triunfo del curso tras cuatro empates y una derrota.

Para el encuentro, con Maffeo ya recuperado, no estarán disponibles según confirmó el entrenador Pedro López y Okazaki, aún no a punto debido a los lesiones musculares que arrastran, además de Antonio Valera, operado el viernes en un hombro. En cambio, sí que podrán jugar los dos últimos en llegar Doumbia y Sandro. “Están para competir, porque aunque vienen de no jugar sí que han tenido entrenamientos y poco a poco irán adquiriendo su mejor nivel”, explicó el que es su nuevo preparador. Quien más opciones tiene de formar parte del once, a causa de la baja de Okazaki, es Sandro. “La idea es acercarle al área como referencia o doble punta porque es donde creemos que es un jugador diferente que nos puede dar mucho”, aclaró Míchel sobre las intenciones que maneja el cuerpo técnico con el delantero llegado libre desde el Everton en el último día del mercado.

La principal carencia con la que cuentan los últimos refuerzos es táctica. A este respecto, el entrenador recordó que las caras nuevas han ido llegando en su mayoría con la liga en marca y que por ello las sinergias se están teniendo que adquirir durante la competición y no en amistosos. “Ontiveros, Borja, Siovas, Gastón, todos van entrando en la dinámica y nos han subido el nivel”, valoró.

La intención frente a los pucelanos es la de seguir la línea marcada en los anteriores cinco compromisos previos al parón de dos semanas que ha vivido el campeonato. “Recibir pocas ocasiones de gol, gestionar bien la posesión del balón y buscar la portería contraria”, recordó el libro de estilo azulgrana su principal redactor. “No podemos renunciar a nuestra idea de juego para obtener resultados distintos”, recalcó incidiendo en que la vía que están siguiendo los oscenses es la que correcta y resaltando el buen rendimiento de sus jugadores por encima de los marcadores, que hasta ahora han sido de cuatro empates y una derrota.

Centrándose en el careo con el Valladolid, que se presenta como colista con solo dos puntos en su haber, indicó que “ha tenido partidos en los que ha dominado” y que tiene “buenos jugadores y un entrenador que trabaja tácticamente a su equipo”. “Tiene gente entrelíneas con buenas conducciones y buen pase, delanteros que van al espacio y gente por fuera que hace daño”, desglosó. “Los hemos estudiado bien y tenemos las ideas claras, nuestro buen rendimiento partirá de hacer que ellos se sientan incómodos”, recalcó. “Tenemos que agobiarles mucho, ser muy presionantes con o sin balón”, reiteró.

“No tenemos a nuestra gente en la grada, pero sabemos que van a estar detrás y que hay mucha ilusión por vernos ganar y por hacer bien las cosas. Vamos a hacer lo posible para que el orgullo que los aficionados sienten se note en el terreno de juego”, se dirigió a los hinchas azulgranas.