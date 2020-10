Seoane, Escriche y Nwakali se ganan su sito en la SD Huesca

No era nada fácil, pero lo han acabado consiguiendo. De los cuatro jugadores que al inicio de la pretemporada no tenían asegurada una plaza fija en el primer equipo de la SD Huesca, tres finalmente han logrado aprobar esa suerte de oposición que les da derecho a competir esta temporada en Primera División, Jaime Seoane, Dani Escriche y Kelechi Nwakali. El cuarto en discordia, Joaquín Muñoz, salió el lunes de la semana pasada en el último día del cierre del mercado cedido rumbo al Málaga dentro de una operación que, lejos de indicar que el club no cuenta con él, apunta a la necesidad de que el extremo tenga asegurados una serie de minutos que le permitan seguir curtiéndose de cara a su futuro como azulgrana.

El buen trabajo realizado durante la pretemporada, la progresión mostrada y el hecho de que hayan podido serles útiles al técnico Míchel Sánchez durante las primeras jornadas explican el por qué de que el entrenador y el director deportivo, Rubén García, hayan decidido apostar por estos jóvenes valores propiedad del club. También el hambre y las ganas mostrados por ellos para seguir con los altoaragoneses. Escriche, de hecho, a los cinco días de haber logrado el ascenso con el Elche, donde actuó a préstamo en el segundo tramo de la campaña pasada, ya mostró al club su interés por incorporarse a los entrenamientos cuanto antes.

Finalmente lo hizo en el entrenamiento previo al desplazamiento a Villarreal con el que se abrió la Liga. Para ese partido saldado con un 1-1 estuvo ya convocado y Nwakali, Joaquín y Seoane tuvieron minutos.

A Escriche el debut le llegaría una semana después en la derrota con el Cádiz (0-2) y volvería a entrar en el campo de cara a los últimos minutos del 1-1 con el Valencia. Nwakali, que ha tenido que hacer cuarentena al dar positivo por covid-19, todavía no ha vuelto a vestirse de corto, Joaquín fue empleado en dos jornadas más y, sin duda, el que más protagonismo está teniendo es Seoane.

El medio, cedido en el último mercado de invierno al Lugo fue la gran novedad en la alineación titular altoaragonesa en Mestalla, donde brilló como pareja de Mosquera dando, como señaló Míchel, "un paso adelante". Después volvió a repetir en el once mostrando de nuevo un gran nivel contra el Atlético de Madrid conformando un sólido trío con el propio Mosquera y Mikel Rico, al que sustituyó en la segunda parte del 0-0 con el Elche, último envite hasta la fecha.

"Para mí es una ilusión estar en este equipo y con este vestuario, tengo muchas ganas de darlo todo", aseguró este martes una vez que ya sabe que al menos hasta enero seguirá siendo azulgrana y aún a sabiendas de que no va a tener nada fácil contar con minutos. No en vano para su demarcación, la de centrocampista, Míchel cuenta con múltiples opciones como Rico, Mosquera, Eugeni, Juan Carlos, Nwakali, Doumbia e incluso Sergio Gómez y Borja García. "La competencia es algo bueno para todos porque hace que no te relajes y que sigas creciendo para no quedarte atrás", valoró el excanterano del Real Madrid de 23 años y con contrato en El Alcoraz hasta 2022. Lo que él puede dar al bloque para ser útil lo tiene claro: "Ir a las dos áreas, aportar defensivamente y llegar también al ataque".

La próxima oportunidad de poder llevar esto a la práctica será el domingo en la visita del Valladolid (18.30), "un partido muy difícil" en el que el Huesca espera lograr su primera victoria. "Cada jornada va a ser complicada y lo que tenemos que hacer es centrarnos en nosotros", recomienda. "Si se hacen las cosas bien, llegarán los resultados", vaticina haciendo referencia a algo que por el momento le ha funcionado tanto a él como a Escriche y Nwakali.