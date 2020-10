Sandro y Doumbia, hambre y calidad para la SD Huesca

Sandro Ramírez e Idrissa Doumbia, los últimos en llegar a la SD Huesca, han sido también los últimos en comparecer en la sala de prensa de El Alcoraz. Acompañados por el director deportivo, Rubén García, se han mostrado firmes en la convicción de que pueden ayudar a los azulgranas en la búsqueda de la permanencia. El delantero y el centrocampista, las piezas codiciadas en el cierre del mercado, se pondrán a las órdenes de Míchel en cuanto las pruebas PCR a las que se han sometido arrojen un resultado negativo.

El primero en comparecer ante los medios ha sido el pivote, de 22 años y que llega cedido por el Sporting de Lisboa con opción de compra. Rubén lo ha definido como “una pieza que estábamos buscando desde hace tiempo. No es fácil encontrar jugadores en esa posición dinámica y estábamos algo cojos solo con Pedro Mosquera. Hay futbolistas en la plantilla para el pivote, pero él es dinámico, fuerte y ágil en el robo. Nos puede ayudar este año”.

Expresándose en francés, a falta de adquirir soltura con el castellano, Doumbia ha agradecido al Huesca la apuesta por sus servicios y espera “aportar mucho al equipo, pelea con calidad física y técnica que unida a del equipo puede aportar más aún para ayudar al Huesca a lograr sus objetivos”. Se ha mostrado “contento” de estar aquí, porque “el club ha hecho un esfuerzo”, y promete “pelear y dar lo mejor de mí”. El campeonato español es “muy diferente” al portugués, pues “aquí se juega deprisa, con más calidad, y se juega mejor, no es que se juegue mal allí pero este es otro nivel”.

Sandro y la SD Huesca alcanzaron la entente del hambre por mejorar y seguir creciendo. A los 25 años y con un contrato de tres, el punta canario quiere dejar atrás la etapa en el Everton. Cesiones poco productivas han mermado su cartel y ahora muestra sus ganas de “seguir creciendo. Vamos de la mano, queremos mejorar y que lo haga el Huesca”. Tras una conversaciones prolongadas en el tiempo con Rubén, el nuevo delantero azulgrana ha hecho realidad el deseo de volver a España.

Reconoce que “el delantero vive del gol y tuve una racha un tanto mala, el factor suerte a veces influye. No he tenido la que un delantero necesita. No he tenido la oportunidad que se necesita y pienso que soy un gran jugador, tengo que mejorar mucho todavía y vengo a trabajar y poner mi esfuerzo para el Huesca”. Tras dejar atrás “momentos complicados” persigue ahora en Huesca la “estabilidad” para “rendir y estar a gusto”.

Además, se postula para jugar en la punta de ataque pues ha ido “cayendo a bandas y no me siento realmente cómodo. Con Rafa Mir y Okazaki aspira a formar una tripleta temible y que incluso pueda actuar al tiempo puesto que se ve como segundo delantero. “A Rafa lo conozco del Barcelona, vamos a tener una competencia sana y podemos jugar los tres. Ontiveros, al que conozco del Málaga, es un jugador especial, tiene muchísimas cualidades y lo va a seguir demostrando”.