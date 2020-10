La SD Huesca se pide en Elche el primer triunfo

El perfil competitivo de la SD Huesca le ha llevado a mirar a la cara y sin ningún atisbo de vergüenza a rivales de la talla de Villarreal, Valencia y Atlético de Madrid. Tres empates que dan fe del buen tono con que los azulgranas han iniciado la andadura por la Primera División y el único traspié del día del Cádiz. Cuatro jornadas con más luces que sombras pero ninguna victoria. Los de Míchel Sánchez progresan adecuadamente a falta del premio mayor, ese triunfo que termine de validar su puesta en escena. Lo buscan este sábado ante el otro recién ascendido, el Elche, en el Martínez Valero (18.30, Movistar La Liga).

Está al alcance, se toca con la punta de los dedos, se merece. Aún no se ha vencido. Lejos de suponer un trauma, en el Huesca se considera que los tres puntos sumados en cuatro jornadas forman parte de un proceso que se detendrá la próxima semana con el descanso por los compromisos de las selecciones nacional y vivirá otro momento clave con el cierre del mercado de fichajes este lunes. Dos hitos y un objetivo: convertir en certeza la sensación de que es un equipo de Primera con todas las letras. Ganar en Elche, doblar los puntos y cerrar así un primer tramo del campeonato de manera más que estimable.

Los azulgranas tapiaron al Atlético de Madrid las carreteras hacia su portería solo seis días después de un 6-1 colchonero al Granada. Si lo del segundo periodo fue un ejercicio de resistencia, lo del primero fue un duelo de igual a igual, con ocasiones de gol y maniatando uno de los centros del campo más completos de la Liga. El Huesca se sabe fuerte atrás y ha encontrado una fórmula prometedora en el centro del campo a falta de concretar las fases de control y brillantez en la portería rival. Son solo dos goles a favor y, además, marcados por los defensas Pablo Maffeo y Dimitrios Siovas. El idóneo funcionamiento colectivo es una obra que requiere paciencia.

Los de Míchel Sánchez no se sienten urgidos. De nuevo con el espejo de hace dos temporadas enfrente, saben que la necesidad de sumar de tres en tres no puede convertirse en obsesión y que los partidos ya jugados les han mostrado con una madurez prometedora. No se detectan factores de riesgo y menos de derrumbe. Se anda sobre un suelo estable. El Huesca acude al Martínez Valero con la base del año pasado rindiendo al alto nivel que se esperaba y con los fichajes elevando las prestaciones de la plantilla a falta de los últimos retoques. Los viejos rockeros están donde y como deben, y de entre los nuevos Andrés Fernández y Siovas se han convertido en dos gigantes para sostener el entramado azulgrana.

Atrás, donde tan seguros han sido los oscenses, las ausencias de Pedro López y Maffeo por lesión dibujan un panorama inédito pero que se ha ensayado en los envites anteriores. Javi Galán se postula para cambiarse de carril, y el izquierdo pasaría a ser propiedad del uruguayo Gastón Silva después de su prometedor debut ante los colchoneros. La alternativa la representan Luisinho o incluso una zaga de tres centrales. En la medular, Jaime Seoane se ha convertido en el invitado inesperado que acude a la fiesta con el mejor traje y se lleva a la chica. Ha dado dinamismo, profundidad y empaque y permitido que Mosquera sea Mosquera.

Además, el añadido de Mikel Rico multiplica los recursos y ambiciones de un Huesca a la búsqueda de su mejor cara ofensiva. Es el gran debe, la administración de unos bienes que se antojan infinitos. En ese sentido, cabe pensar en la titularidad en el Martínez Valero de Borja García y Ontiveros para realzar el ánimo de ganar, quizá en detrimento de Ferreiro, con Okazaki y Rafa Mir como candidatos para la punta de ataque.

Posibles alineaciones

Elche: Badía, Verdú, Dani Calvo, Josema, Mfulu, Raúl Guti, Josan, Tete Morente, Fidel, Pere Milla y Lucas Boyé.

SD Huesca: Andrés Fernández, Galán, Pulido, Siovas, Silva, Mosquera, Mikel Rico, Seoane, Ferreiro, Borja García y Okazaki.

Árbitro: Melero López (comité andaluz).

Estadio: Martínez Valero (18.30, Movistar La Liga).