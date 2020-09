Mikel Rico, disponible con la SD Huesca para recibir al Atlético de Madrid

Mikel Rico no se perderá la visita del Atlético de Madrid a El Alcoraz del miércoles (19.00). Después de haber causado baja en las dos últimas jornadas, Cádiz y Valencia, a causa de una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, el medio de la SD Huesca se encuentra ya recuperado y este martes pudo participar con normalidad en el ensayo general que se llevó a cabo en El Alcoraz.Su vuelta a los terrenos de juego ha sido algo que se ha tratado con mimo, a pesar de que la dolencia en principio no revestía complicación, se ha preferido no acortar los plazos y jugar con los tiempos. No en vano esta semana, además del compromiso con los colchoneros, el sábado toca visitar al Elche, mientras que en la próxima la Liga sufrirá un parón.

El regreso de Rico supone una grata noticia para Míchel, que la temporada pasada lo empleo en todas y en cada una de las 42 jornadas de Segunda División. Durante su ausencia, el primero en ocupar su puesto fue Eugeni, en la derrota con los gaditanos, mientras que en el empate en Mestalla del sábado el acompañante de Mosquera fue Seoane. Ahora la duda está en si el vasco regresará formando ya parte del once o si bien se le preferirá reservar. En éste segundo caso, habría que resolver también quién es de la partida.

Pablo Maffeo y Antonio Valera, los otros dos ocupantes de la enfermería azulgrana, volverán a causar baja.En el caso del lateral derecho su dolencia, declarada el viernes, se sitúa en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Aunque el domingo se limitó a trabajar en el gimnasio, tanto el lunes como el martes se ha ejercitado sobre el césped y ha tocado el balón. Su disponibilidad para el cruce con el Elche queda a expensas de su evolución en las sesiones del jueves y el viernes.

La situación de Gastón Silva es diferente. El defensa uruguayo, aunque se incorporó antes de la primera jornada, todavía no ha podido ser inscrito en la Liga por el retraso en la llegada de su transfer internacional. Según aseguró este martes Míchel que se le ha comunicado desde el club, la documentación está ya prácticamente lista y se espera que pueda estar disponible ante los colchoneros.