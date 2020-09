Mosquera, medio de la SD Huesca: "En casa hay que ser ambiciosos"

Es un partido marcado en rojo desde que se conoció el calendario de la SD Huesca. Entre el inicio con el Villarreal y los duelos con el Valencia y el Atlético de Madrid, tres huesos duros de roer, aparece la visita del Cádiz a El Alcoraz en la segunda jornada. El debut en casa de los azulgranas este domingo (16.00) será contra otro recién ascendido y por ello sumar tres puntos supondría una gran noticia en varios sentidos. Sería la primera del curso, además contra un rival directo y se añadiría al punto conquistado en La Cerámica."Tenemos que ser ambiciosos, sumar de tres en tres en casa y ganar el mayor número de partidos posibles", expuso este miércoles Pedro Mosquera. La temporada pasada los cimientos del ascenso se encontraron en el buen rendimiento al calor del hogar y en ésta la permanencia se quiere sustentar sobre la misma base.

El hecho de que ya se tuviesen que ver las caras con los gaditanos en la última campaña hace que ambos conjuntos se conozcan bien. "Les gusta jugar cerrado y salir a la contra", recordó el medio gallego. Contra eso, los altoaragoneses deben "hacer lo que venimos haciendo siempre, tener el balón el máximo tiempo posible".

Ese es el credo que Míchel lleva implantando en los jugadores desde hace más de un año y que ellos tienen más que interiorizado. Ahora, en el escenario de Primera División, saben que el dominio que eran capaces de ejercer antes no será siempre igual. "Habrá momentos en que tengamos que sufrir, pero estaremos juntos, no vamos a cambiar nuestra identidad", anunció el ex del Deportivo.

Y para reafirmar su posición analizó el choque en Villarreal, del que dijo que fue un "muy buen partido". "En los primeros veinte minutos nos costó entrar, pero luego empezamos a tener el balón, a robar en el campo contrario, e incluso pudimos llevarnos los tres puntos al final", valoró.

El del Cádiz puede ser un duelo especial para él. Si se viste de corto, lo contrario sería una sorpresa, sumará su partido 150 en la élite, una cifra redonda a la que llega después de su debut en la máxima categoría en 2010 de la mano del Real Madrid y tras haber defendido también al Getafe, al Elche y al Deportivo. "Jugar tanto no es fácil", echó la vista atrás. "La Segunda División se hace muy larga, por eso volver a estar en Primera hace que te des cuenta de que ésta debe ser una temporada para disfrutar", destacó.

El equipo ya prepara la visita del Cádiz

La SD Huesca comenzó a preparar este miércoles su partido del domingo ante el Cádiz. Después de haber guardado descanso el martes y tras el empate a uno con el Villarreal, los azulgranas completaron una doble sesión en sus instalaciones del Pirámide en la que, como en entrenamientos anteriores, se pudo ver a Pedro López alternando el trabajo individual con ejercicios en grupo como los rondos. El lateral derecho valenciano continúa con la recuperación de su esguince de grado 2-3 en el tobillo derecho y, aunque ésta marcha a buen ritmo, lo más probable es que ante los gaditanos vuelva a causar baja.

Hasta el choque quedan aún tres entrenamientos más. El del jueves servirá como ensayo general y toma de contacto con el estadio. El viernes y el sábado la cita será en El Pirámide y el domingo el grupo se concentrará antes de partir hacia el estadio.