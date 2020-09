Borja García y Siovas, los siguientes en llegar a la SD Huesca

La dirección deportiva de la SD Huesca pretende seguir dando pasos decisivos esta semana para la confección definitiva de la plantilla en pos de nombres que puedan añadirse a la dinámica de cara al partido del domingo ante el Cádiz en El Alcoraz (16.00). Así, se perfilan las llegadas del central griego Dimitrios Siovas, procedente del Leganés, y del centrocampista madrileño Borja García, en este momento en las filas de un Girona con el que ya hay acuerdo económico. Ninguno de los dos ha participado en los respectivos compromisos de sus clubes este fin de semana.

El fichaje de Borja García apuntalará la zona de creación del gol que cuenta ya con Ferreiro, Sergio Gómez, Juan Carlos o Eugeni. De 29 años, ha sido un clásico en el Girona los últimos ejercicios en Primera y Segunda. Ha marcado 17 goles para los catalanes en esos cinco cursos y también ha defendido los colores de Rayo Vallecano y Real Madrid Castilla. El acuerdo, por una cifra en torno a los 2,5 millones de euros, contempla asimismo variables por objetivos. Borja acompañará así a su excompañero Pablo Maffeo en la capital oscense.

Siovas no participó en la victoria pepinera ante la UD Las Palmas (1-0), aunque sí accedió a la convocatoria del técnico Josep Lluís Martí, mientras que el mediapunta no disputó ni un solo minuto del amistoso entre los catalanes, que aún no se estrenaban en la categoría de plata, y su filial. Siovas se convertiría en el cuarto central del plantel y Borja García reforzaría el apartado ofensivo; se trata de dos futbolistas de probada solvencia y con experiencia en Primera División, requisitos que se encuentran entre los imprescindibles para la parcela deportiva.

Siovas, que el miércoles cumplirá 32 años, ha jugado en el Lega las últimas cuatro temporadas tras un paso fructífero por el fútbol de su país, disputar con el Olympiakos la Liga de Campeones y convertirse en defensa titular de su selección nacional. En el conjunto madrileño ha disputado en torno a un centenar de encuentros. Con su envergadura, 1,91 metros, y zurdo, tiene una buena salida de balón además de la lógica contundencia que le da su condición física. También luce galones y ascendencia sobre sus compañeros.

El griego cerraría así el eje de una defensa que cuenta ya con Jorge Pulido, Pablo Insua y Gastón Silva, más los laterales diestros Pedro López y Pablo Maffeo y los zurdos Luisinho Correia y Javi Galán.