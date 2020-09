Okazaki se fija el reto de marcar más de 10 goles con la SD Huesca en Primera

“Siempre he soñado con jugar en la Primera División española. Voy a cumplir ese sueño y tengo muchísimas ganas de saber cuánto puedo rendir aquí. El debut este domingo con el Villarreal (18.30, Movistar LaLiga) servirá para ver nuestro nivel. Intentaremos imponer nuestro fútbol”. Shinji Okazaki ha comparecido ante medios nipones a apenas días del reestreno de la SD Huesca en la mejor liga del mundo, un encuentro que todos los azulgranas esperan con ansia: “Todos me comentan que la Segunda es más dura y hay menos espacio, en Primera hay más espacio pero la calidad individual es más alta”.

Sobre el rival al que tendrán enfrente y sobre su compatriota y rival el domingo Take Kubo, el delantero japonés señala que “el Villarreal tiene a muchos jugadores de renombre aparte de Kubo, no hay que vigilarle solo a él. Pero como japonés, es un jugador que sabe leer muy bien la situación del juego, si no puede él, sabe utilizar bien a sus compañeros… y él también sabe encarar. Hace mejor al resto, así que no hay centrarse solo en uno sino defender en bloque”.

Okazaki se marca como objetivo superar los 10 goles, algo que ya hizo la temporada pasada en la categoría de plata. “Suelo ver bastantes partidos de fútbol, me fijo en las características de cada liga. Intento fijarme por qué algunos jugadores pueden marcar tantos goles, por timing de aceleración, etc. Aquí todos los veteranos saben cuándo tienen que moverse y saben cómo explotar sus virtudes. Eso intenté hacer yo la temporada pasada. La clave para poder brillar en Primera es poder encontrar estos trucos. Hay veteranos como Mikel Rico, Luisinho, Pedro López... Son muy buenos y me aportan energía, para poder brillar igual que ellos en esta liga”, añadió.

Los azulgranas se han entrenado este jueves por espacio de dos horas y media, una larga sesión que ha incluido vídeo para analizar los pormenores del Submarino Amarillo. Con Pablo Maffeo y Gastón Silva cada vez más integrados y a la espera de que se incorpore al trabajo el delantero Dani Escriche, Míchel cuenta con 20 futbolistas de la primera plantilla para La Cerámica y la única baja segura del lesionado Pedro López, que se ejercita al margen. Pablo Insua, bajo la lupa durante toda la semana, se entrena desde el martes con el grupo. La dirección deportiva se fija como prioridad la llegada de un mediocentro defensivo además de completar el eje de la zaga con un cuarto central.