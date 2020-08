Rafa Mir: “Tenemos ganas y ambición para hacer una gran temporada”

Una SD Huesca reconocible ante el Espanyol, con un empate en la difuminada línea entre el cierre de la pasada temporada y el comienzo de la actual (1-1), abre semana con dos nuevos amistosos en el horizonte y la llegada paulatina de las primeras incorporaciones. Esperan Alavés y Sabadell a un bloque que seguirá profundizando en el perfeccionamiento de la idea que le ha llevado a lo más alto. Uno de los pocos cambios, pues todavía no se cuenta con las nuevas equipaciones, se reflejó en los dorsales. El delantero Rafa Mir atesorará el ‘9’ por el que suspiraba a su llegada en el mercado invernal, cuando se le otorgó el ‘24’. Un detalle quizá menor pero que también calibra la ambición y el rol del punta murciano de 23 años.

El equipo de Míchel Sánchez ha retomado este lunes los entrenamientos con el buen sabor de boca que les dejó su paso por la Ciudad Deportiva Dani Jarque. s“El equipo estuvo muy bien. Trabajamos muchos compañeros, también los que han ubido del filial. Vimos un equipo bastante reconocible con respecto al año pasado y estamos muy contentos. Hay que seguir en esta línea, trabajando duro y estar mentalizados de que pronto empieza la temporada”, ha valorado el ariete autor de nueve goles en la segunda vuelta, siete de ellos en la fase post-parón.

La SD Huesca desarrolla una fórmula que se basa en el “trabajo diario y e ir partido a partido para disfrutar de la competición”, puntales de un proyecto que se pretende duradero en la máxima categoría. A pesar de que se le vinculase con otros destinos en Primera, Rafa Mir se muestra tranquilo y no se marca retos para el curso, tampoco en capítulos como el número de dianas que espera celebrar: “Ya veremos cómo va todo. No me marco retos. Estoy tranquilo y quiero ayudar a mis compañeros. Lo colectivo siempre está por encima de lo individual”.

Los azulgranas han seguido desde la barrera el desenlace de la Segunda División. El Elche acompañará a Huesca y Cádiz para completar el cupo de los 20 equipos. “Ha terminado muy tarde pero por fin tenemos la liga cerrada en Primera. A ver qué calendario nos toca, hemos de afrontarlo de la mejor manera, con muchas ganas y ambición e ir partido a partido, que es lo que nos va a llevar a esta arriba”, ha señalado Mir. El éxito ilicitano, con el quinto presupuesto más bajo de la categoría, remarca la peculiaridad de este deporte. “El Elche hizo su eliminatoria y consiguió el premio del ascenso que nosotros ya logramos hace un mes. Le damos la enhorabuena desde aquí”, ha celebrado.

Los de Míchel Sánchez comenzarán con dobles sesiones lunes y martes antes del desplazamiento del miércoles a Vitoria para medirse con el Alavés en las instalaciones de Ibaia (19.00, Aragón TV). El jueves y el sábado se desarrollará el trabajo en singular con otro doble entrenamiento el viernes y partido el domingo contra el Sabadell en La Vall d’en Bas, en la provincia de Gerona (18.00, Aragón TV) y antes de iniciar la concentración de Benasque. “Estamos trabajando esos conceptos que son la base que tenemos ya de jugadores e ideas. No veo mucha diferencia con el año pasado, trabajamos con muchas ganas. Si sigue todo así podemos hacer un gran papel en Primera”, ha añadido el punta.

La base de “grandes futbolistas que pueden desarrollar un gran papel, como se vio el otro día en el primer partido de la pretemporada” se irá enriqueciendo con los fichajes; se espera que el primero en anunciarse sea el del guardameta Andrés Fernández. También, que en los próximos días se puedan reenganchar a la rutina los dos positivos por covid-19, una vez superados los 15 días de cuarentena y con los negativos en los test PCR en la mano. Rafa Mir glosa “buenas sensaciones, buena gente y ambiente… Tenemos todos los ingredientes para hacer una gran temporada”.