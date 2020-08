Mikel Rico (SD Huesca): "El objetivo es disfrutar en Primera División"

El Huesca, que inició el viernes el trabajo de pretemporada, ya prepara su regreso a la máxima categoría nacional. Y en su vuelta a la élite, contará con la ventaja de haber apostado por una línea continuista con respecto al curso anterior. Así lo recordó ayer el centrocampista Mikel Rico, quien destacó que, además de numerosos jugadores, también siga en la plantilla el cuerpo técnico que consiguió el ascenso a la Primera División.

"Creo que vamos en ventaja respecto al año pasado, sobre todo por el hecho de que tienes un cuerpo técnico que ya conoce a la plantilla, y tienes una buena base del año pasado que ya conoce al cuerpo técnico. Es una ventaja", insistió Rico. "El año pasado estábamos muy pocos al inicio, el cuerpo técnico también era nuevo, y había que empastar todo eso. Ahora, sin embargo, tenemos esa ventaja de que ya nos conocemos", reiteró.

"Al que venga ahora, entre los compañeros y el cuerpo técnico le haremos sentir del grupo rápidamente. Lo que nos dio el éxito la pasada temporada fue la cohesión del grupo", señaló el centrocampista vasco, quien dice que el objetivo del curso tiene que ser "disfrutar", en el regreso de los oscenses a la máxima categoría española. "En mi caso, es volver a Primera División con casi 36 años, después de un año en Segunda División. Me marco el objetivo de disfrutar mucho", indicó el futbolista del Huesca.

El jugador de los azulgranas también señaló que «el discurso del entrenador no ha cambiado nada» con el ascenso a la Primera División. "Quiere que seamos el mismo equipo protagonista con o sin balón, que planteemos igual los partidos ahora que en Segunda", advirtió el centrocampista vasco, que, tras comenzar el pasado viernes la pretemporada, también se refirió a los pocos días de descanso que ha tenido la plantilla en este atípico verano. "Todavía no se ha perdido el físico del todo, porque han sido tres semanas de parón cuando normalmente paramos mes y medio. Por ello, creo que el equipo ha venido algo más activo respecto a pretemporadas anteriores. Ésta será más cortita, pero, al no haber perdido tanto, dará tiempo para llegar bien al inicio de la competición", sostuvo Mikel Rico.