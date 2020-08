El Alcoraz, la casa de la SD Huesca, sigue creciendo

La SD Huesca continúa siendo ambiciosa y dando pasos adelante en su crecimiento reflejado no solo en los resultados deportivos, sino también en la transformación de su estadio, ElAlcoraz. Primero se remodeló el edificio principal y se levantó la grada de Gol Norte, el verano pasado le llegó el turno a la grada de Gol Sur y ahora que el club ya se está aposentando en sus nuevas oficinas, las instaladas en la torre de dos plantas levantada para cerrar la esquina noroeste, sobre la mesa ya aparece un nuevo proyecto que tiene la intención de ampliar el aforo de la tribuna general más de lo que estaba previsto con la mente puesta en el nuevo desembarco en Primera División, que se espera que sea ya el de la consolidación del equipo entre los mejores.

"No sabemos cuándo va a haber público en los estadios, pero tenemos que prepararnos y anticiparnos a esa posibilidad", valoró este martes el consejero delegado Manolo Torres apuntando al crecimiento de la masa social que la entidad altoaragonesa viene experimentando y que golpes como la Operación Oikos o el descenso no lograron frenar hace un año, y a la incertidumbre que la ausencia de aficionados en los campos genera en el mundo del deporte. Así, las 7.638 butacas con las que cuenta la instalación actualmente, establecidas desde que en 2018 se produjo un importante salto desde la 5.200 anteriores aprovechando el estreno en la máxima categoría, ya se estiman escasas. No en vano, en la última campaña de abonados 2.000 aficionados se quedaron fuera por falta de espacio y a lo largo de la liga el índice de ocupación mientras se permitió la asistencia de público fue del 82,9% con una media de 6.338 espectadores por partido, una cantidad muy similar a los 6.611 registrados un curso antes en la élite.

El plan inicial para la tribuna general, que tuvo que detenerse a causa de la anidación del búho chico, un ave protegida presente en la zona, y para el que ahora ya había permiso para retomarlo, consistía en la construcción de un edificio de dos plantas anexo a la estructura actual. El primer nivel serviría para aumentar el número de baños, desplazar el bar al centro facilitando el paso, establecer una zona para personas de movilidad reducida y disponer de una sala multiusos. El segundo permitiría crear un área de restauración, modernizar las dependencias de la Fundación Alcoraz y cerrar las esquinas sudeste y nordeste. Todo ello vendría acompañado de 344 plazas más para público, la cifra que se está revisando al alza.

Una vez el nuevo proyecto esté concluido, éste tendrá que ser aprobado en el consejo de administración dentro de una reunión que bien podría celebrarse ya en las oficinas recién estrenadas y que van acoger a los diferentes departamentos que integran la sociedad deportiva. Su nueva ubicación, en palabras de Torres, implica que"el club está ahora más cerca de su corazón y sus pulmones, El Alcoraz". El traslado que se está llevando a cabo a supuesto la culminación de varios meses de obras en los que los plazos previstos inicialmente se han tenido que ir retrasando por varios impedimentos como las medidas decretadas por el estado de alarma que detuvieron los trabajos durante casi un mes. Por el momento, en el local de Avenida Pirineos, 9 seguirán la tienda y los servicios de taquilla.