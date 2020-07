La SD Huesca se convierte en un club global

De Arcusa a Tokio. De El Alcoraz a los mejores estadios del mundo. En cuatro continentes se deja notar la expansión global de la SD Huesca. Y no solo por el reciente regreso a Primera División. El crecimiento exponencial del club azulgrana se ayuda de la trayectoria deportiva de las últimas temporadas del mismo modo que del empuje social de una provincia unida en torno al equipo, de la labor de márketing y promoción y de las decisiones deportivas. Este pasado curso, el japonés Shinji Okazaki se convirtió en mascarón de proa con el que abrirse paso en el mercado asiático, es solo un ejemplo de una tarea que abarca de lo global a lo universal.

La reciente noticia de la renovación del ariete por un curso más se reflejó en la web oficial del club con un texto en japonés como otro guiño a un país que ha seguido de cerca las evoluciones del nipón como protagonista de un curso en el que ha marcado 12 goles. La cuenta de Twitter de la SD Huesca, que se mantiene enteramente en este idioma, suma 5.150 seguidores y presenta un exhaustivo seguimiento a Okazaki; también, información general de un club presente en la mayor red social china, Weibo, con más de 66.000 suscripciones. El perfil de Twitter en castellano cuenta con más de 135.000 seguidores y el de Instagram va más allá de los 105.000. Más reciente es la incorporación a Tik Tok con más de 7.700 entusiastas.

La presencia de Okazaki en la SD Huesca, saludado por casi 2.000 aficionados el día de su puesta de largo en El Alcoraz, ha atraído al estado a seguidores y periodistas del país nipón. Común ha sido su presencia en las zonas mixtas, donde el delantero les ha atendido siempre con amabilidad y se ah expresado en su idioma natal y en inglés. Además, compartió con el zaragocista Shinji Kagawa una campaña promovida por Turismo de Aragón antes del derbi de la primera vuelta para mostrar en Japón los encantos de la comunidad autónoma. Su rendimiento deportivo corona un acierto extraordinario del club azulgrana. Okazaki podrá competir con otros de los japoneses de la Liga, como Inui (Eibar) o Kubo (este curso en el Mallorca). Todos comparten el mismo rasgo: rédito deportivo y posicionamiento en el país asiático.

Okazaki ha sido una de las puntas de lanza de una plantilla con mayoría nacional y pocos futbolistas extracomunitarios: solo el nigeriano Kelechi Nwakali además del delantero nipón. Doukouré, costamarfileño, cuenta con pasaporte francés, y el resto han sido los portugueses Luisinho y Josué Sá y el croata Toni Datkovic. Para el anterior proyecto en Primera se contó con varios jugadores sudamericanos (Chimy Ávila, Cucho Hernández, Damián Musto, Axel Werner, Juanpi Añor y Mantovani), mercado de habitual pesca junto al balcánico desde que la SD Huesca alcanzó cotas mayores en el deporte profesional.

Un caso particular es el de Nwakali. A pesar de que su papel no ha resultado esencial en los esquemas del técnico Míchel Sánchez, el centrocampista de 22 años tiene una presencia muy activa y seguimiento en las redes sociales. Suma el doble de 'followers' en Instagram que la SD Huesca (210.000) y su trayectoria es seguida con expectación en su país de origen. Recientemente, un medio nigeriano recogía declaraciones de Emmanuel Amunike, exjugador del FC Barcelona y seleccionador sub 17 de la Nigeria que se proclamó campeona del mundo en 2015 con Nwakali como gran estrella. “Lo felicité por sus esfuerzos para conducir su club a LaLiga. Es importante que se dé cuenta de que el trabajo duro es la clave, especialmente cuando se juega en el difícil fútbol español”, señaló.

La SD Huesca suma 22 peñas oficiales que aglutinan a más de 1.500 aficionados. Se encuentran repartidas por la provincia y también en Lima (Perú), Londres y pronto se espera la suma de una más en Japón a instancias de un seguidor no de Okazaki sino de Pedro Mosquera, a quien incluso visitó hace unos meses en El Alcoraz.

En la próxima temporada, aún por definirse en el plano de abonados y aficionados en función de la evolución de la pandemia, se volverá a contar con la provincia de Huesca como espacio vital donde seguir sumando seguidores y cariño en el regreso a la mejor liga del mundo. Se seguirán dando pasos mano a mano con la Diputación de Huesca (DPH) y la empresa TuHuesca. Los aficionados han respondido agotando las camisetas especiales del ascenso y acudiendo a tomarse fotografías con el trofeo de campeones de Segunda División que se expone estos días en la DPH. La capital aparece engalanada con mensajes “de Primera” en varios de sus puntos estratégicos y turísticos.