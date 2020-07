Sergio Gómez prolonga su contrato con el Dortmund mientras la SD Huesca no renuncia a seguir contando con él

Por un año más. Sergio Gómez, centrocampista que en la última temporada ha actuado como cedido en la SD Huesca, según publicaron el martes varios medios alemanes, habría ampliado su contrato con el Borussia de Dortmund hasta 2022. La joven promesa de aún solo 19 años ha sido una de las piezas habituales para Míchel Sánchez en el camino hacia el ascenso y el título de liga de Segunda División y por ello, y por el futuro que se le atisba, dentro de la entidad altoaragonesa aún no se descarta que pueda acordarse un nuevo préstamo con el fin de que el internacional español sub 21 siga cogiendo experiencia en El Alcoraz. Eso sí, por ahora aún no se ha concretado nada.

El club alemán inicia su pretemporada el jueves sometiendo a sus jugadores a test para detectar posibles casos de covid-19 y será el lunes cuando completen su primer entrenamiento. Sin embargo, Sergio Gómez no está citado hasta ya adentrado el mes de agosto.

La idea que manejarían los del Ruhr es que el jugador se ejercite con ellos para comprobar su evolución y valorar si se le incluye en el primer equipo o se le busca un nuevo destino. En el Huesca se considera que el hecho de que el escenario de la próxima campaña vaya a ser la Primera División da más opciones de poder seguir contando con el excanterano del FC Barcelona. Algo que se observaba como casi imposible de haber seguido en la categoría de plata.

Las manifestaciones de Gómez desde la disputa de la última jornada corroboran el plan de acción del Borussia de Dortmund. El centrocampista está insistiendo en que su deseo es ganarse un sitio a las órdenes de Lucien Favre, a la vez que añade que si, eso no es posible, regresar a Huesca sería una buena opción.

El de Badalona llegó al cuadro azulgrana el pasado verano con el Europeo sub 19 recién conquistado como logro más reciente, si bien también puede presumir de haber sido, dentro de la categoría sub 17, campeón continental y Balón de Plata del Mundial. El Borussia de Dortmund lo incorporó a sus filas en el mercado de invierno de 2018 previo pago de tres millones de euros al FC Barcelona. Con los germanos, en temporada y media, solo contó con siete minutos de juego, lo que hizo que se le facilitase un destino en el que pudiese tener más protagonismo.

Con el Huesca ha disputado 36 encuentros en los que ha sido 19 veces titular para sumar 1.872 minutos sobre el césped. En ellos, ha marcado un gol y dado tres asistencias. La última, la del tanto de Cristo ante el Sporting que supuso el definitivo 0-1, resultado que unido a la derrota del Cádiz, elevó a los azulgranas a la primera plaza de la clasificación.

El suyo no es el único caso de cedidos durante el último ejercicio que los altoaragoneses no verían con malos ojos repescar. Mboula y Cristo, que se ha pronunciado a favor de continuar en la capital oscense, son otras opciones, lo que no implica que no se valoren más posibilidades para cubrir sus posiciones.

Luis Milla, cerca del Granada

Luis Milla, uno de los jugadores que interesaban a la SD Huesca para reforzar la medular, está cerca de recalar finalmente en el Granada. Los cinco millones de euros que el medio del Tenerife tiene fijados en su cláusula de rescisión, cantidad que desde la entidad azulgrana se observaba como una barrera difícil de salvar para abordar su contratación, no van a ser tal escollo para los nazaríes que ya tendrían un acuerdo con el futbolista y estarían dispuestos a abonar ese montante toda vez que los chicharreros no están por el momento abiertos a negociar. Milla, de 25 años, ha firmado esta temporada en Segunda División ocho goles y seis asistencias.