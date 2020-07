Luis Milla, un deseo complicado de cumplir para la SD Huesca

Es un centrocampista en pleno crecimiento que ha cuajado una gran temporada en el Tenerife. Lleva oyendo durante algún tiempo los cantos de sirena de la Primera División y este verano podría ser el de su salto a la élite. Luis Milla es uno de los objetivos codiciados en el mercado de verano y uno de los nombres apuntados en la agenda de la SD Huesca, donde gusta y mucho. Sin embargo, cerrar esa posible operación que permitiría conformar una medular con Mosquera, Mikel Rico y un refuerzo más aún por llegar se atisba en el propio club azulgrana como algo complicado.

El jugador, de 25 años y que comparte nombre con el de su padre, el exfutbolista y entrenador turolense, tiene contrato hasta 2022 y una cláusula de rescisión de cinco millones de euros. La cifra que habría que abonar ya supone todo un obstáculo para las finanzas altoaragonesas y su apuesta por la prudencia a la hora de realizar desembolsos.

En estos momentos en el Heliodoro Rodríguez López no parecen abiertos a aceptar posibles rebajas. Saben los insulares que ofertas no les van a faltar y por eso no quieren apresurarse. Además del interés mostrado por el Huesca, que no ha presentado ninguna propuesta firme, también aparecen como posibles destinos, entre otros, el Valladolid, el Granada, el Levante y el Alavés.

El medio ha disputado con el Tenerife las últimas dos temporadas y media. Llegó en el mercado de invierno de 2018 procedente del Fuenlabrada, conjunto que por entonces militaba en Segunda B, y en la última, que todavía se resiste a acabar, ha participado en 35 encuentros de liga, 33 de ellos como titular marcando ocho goles, cinco de penalti. Su explosión en este aspecto se produjo tras el confinamiento, firmando seis de sus tantos en las últimas once jornadas.

Hasta vestir la camiseta del Tenerife su trayectoria deportiva transcurrió principalmente por diversos clubes de Madrid, de donde es natural. En juveniles militó en el Rayo Majadahonda y el Atlético de Madrid, con los que también jugó en su equipo C. Luego pasó al Rayo Vallecano B y de ahí a Guijuelo salmantino con el que no debutó por una lesión. Finalmente, firmó con el Alcorcón que lo cedió al Fuenlabrada, conjunto que lo acabaría adquiriendo en propiedad y del que salió previo pago de 500.000 euros.

Rescindido el contrato con Gürler

Los caminos de Serdar Gürler y la SD Huesca ya se han separado. El jugador y el club han alcanzado un acuerdo para la rescisión de su contrato al que aún le restaban dos temporadas. El movimiento se produce después de que el extremo se rompiese a principios de mes el ligamento cruzado de su pierna izquierda durante un partido de la liga turca entre el Göztepe, en el que estaba cedido desde enero del año pasado, y el Fenerbahçe.

La lesión cortó la buena campaña que estaba protagonizando el futbolista, con siete goles y cinco asistencias en su estadística, e impidió cerrar el traspaso que el Huesca ya tenía acordado. Gürler llegó a El Alcoraz en 2018 siendo por entonces el fichaje más caro de la entidad, 2,5 millones de euros. Sin embargo, su adaptación no fue buena.