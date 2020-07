Mikel Rico: “Vamos a seguir haciendo historia para la SD Huesca”

“La derrota en Santander fue un golpe, pero seis días después eramos equipo de Primera División y ayer en Gijón ganamos, el Cádiz perdió y fuimos campeones; ha sido una semana curiosa”. Mikel Rico aún estaba en la mañana de este martes asimilando todo lo vivido en un espacio de tiempo muy breve y lleno de emociones. Una montaña rusa que le llevó de lo que describió como “el momento más duro” de su carrera, la vuelta de Santander, en la que pensó que todo estaba perdido, a 24 horas después, tras el tropiezo del Real Zaragoza con el Oviedo, “sentir un subidón por ver que otra vez dependíamos de nosotros para ascender” hasta “hacer contra el Numancia uno de nuestros partidos más completos” y así “devolver al club y a Huesca una pequeña parte de lo que me han dado a nivel personal y profesional”.

El medio fue el encargado, junto a Jorge Pulido, otro de los capitanes de la SD Huesca, el representante de la plantilla en la celebración institucional que se llevó a cabo en El Alcoraz. El vasco miró hacia atrás, pero también hacia delante pensando en el regreso a la élite con la idea de seguir protagonizando hitos. De cara al próximo curso el objetivo es claro, mantenerse. “El equipo que logró el primer ascenso hizo historia, nosotros también lo hemos hecho al quedar campeones y ahora vamos a seguir escribiendo páginas para el club siendo el primero que consigue la permanencia”, anunció. Para ello, promete “pelear cada partido”.

Rico, de 35 años, cumple su tercera etapa en el club. Fue uno de los primeros en firmar el verano pasado y ha sido una pieza fundamental para Míchel participando en todas las jornadas. “Vine después de un año sin jugar y no me esperaba estar presente en los 42 partidos, tampoco meter siete goles o encontrarme al nivel físico que he tenido”, reconoció.

No en vano, su regreso a El Alcoraz se produjo después de dejar el Athletic. “Para mí venir aquí ha sido una manera de ilusionarme, he jugado toda mi vida para llegar al Athletic y cuando salí de ahí la pregunta era y ahora qué hago. La única manera de ilusionarme era venir aquí”, se sinceró.