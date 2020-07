Míchel: “Vamos a Gijón con la intención de sumar los tres puntos y la posibilidad de ser campeones”

La tensión ya no será ni por asomo la misma que en los anteriores partidos, pero la SD Huesca se muestra dispuesta a cerrar la campaña con una victoria ante el Sporting el lunes en el Molinón (21.00). Al menos, así lo afirmó este domingo su técnico, Míchel Sánchez, tras el que fue el último entrenamiento del curso. “Vamos con la intención de sumar los tres puntos y la posibilidad de ser campeones”, anunció marcando un último objetivo toda vez que el del ascenso ya se logró el viernes con el 3-0 ante el Numancia y las derrotas del Almería y el Real Zaragoza. “Podemos conseguir una copa que el Huesca no tiene y por lo tanto sería hacer historia”, recalcó considerando también que ese nuevo éxito sería “el colofón a una gran temporada”.

Para logralo el primer paso es que los azulgranas, segundos, se impongan a Sporting, un rival que ya no cuenta con grandes alicientes clasificatorios. A la vez, el Cádiz, que ahora es primero con dos puntos más, debería perder con el Albacete, que se juega la salvación.

Míchel tiene intención de rotar al equipo y de dar la oportunidad a los que menos han jugado. “A lo largo del año todos han participado y han sido importantes, pero habiendo jugado el viernes y con una celebración de por medio, creo que hay que dar merecidas oportunidades”, adelantó. “Necesitamos que los jugadores que no participaron el viernes den su mejor versión”, comentó.

Con el regreso a la élite aún muy reciente, fue también momento para realizar recapitulación. “Lo más importante es haber sido una familia y haber estado juntos en los momentos buenos y malos. Ha habido una regularidad en los resultados sin baches importantes lo que quiere decir que hemos tenido una intensidad competitiva muy grande, algo sin lo que no se puede competir un ascenso”, expuso. A este respecto, también desveló que a sus futbolistas les ha dicho que “estaría igual de feliz del trabajo que hemos hecho en cualquier circunstancia viendo como nos hemos comportado como equipo”. “He dado las gracias por el compromiso, la humildad, el trabajo y el esfuerzo que han hecho que el día a día sea maravilloso, ese el premio que me llevo como entrenador”, añadió.

“Hicimos un gran partido en el momento más importante de la temporada”, valoró sobre el duelo con el Numancia. “Fuimos a por la victoria y les asfixiamos con la presión”, puso de relieve. Los últimos minutos a la espera de que se confirmase la victoria de la Ponferradina contra el Almería fueron “de agobio e incertidumbre”. “Después hubo jubilo y alegría”, recordó.

A causa de la covid-19 y de las medidas de seguridad sanitaria, la celebración no pudo ser multitudinaria. “Tuvo que ser más íntima, pero no por ello menos feliz”, apuntó. “Miras cómo se han hecho las cosas, el año que hemos pasado juntos y luego el poder dar la alegría a la afición, que es algo importantísimo”, subrayó. “Ellos lo han disfrutado igual que nosotros aunque no nos hayamos podido juntar”, se refirió a los hinchas.

Míchel, al que aún le queda una temporada de contrato, en su día a día en Huesca ha sido “muy feliz”. “Era mi primera experiencia como entrenador fuera de casa y he tenido que pasar mucho tiempo lejos de mi familia por culpa también de la covid-19. Después del confinamiento pudieron venirse conmigo para los últimos once partidos y lo hemos podido disfrutar todos juntos”, desveló aspectos de su vida íntima.