Míchel Sánchez: "Estoy orgulloso de todos mis jugadores"

Míchel Sánchez se quiso arropar por todo su cuerpo técnico, desde los ayudantes más estrechos a los utilleros y los servicios médicos, para acceder a la sala de prensa de El Alcoraz después del partido y, sobre todo, tras las celebraciones sobre el césped del estadio azulgrana para hacer balance del partido y de una temporada tan difícil como inolvidable. Por su cabeza, muchos recuerdos y reflexiones y parabienes para una plantilla que calificó de "extraordinaria" porque, pese a sus dos ascensos a Primera con Rayo Vallecano y SD Huesca, "todo el mérito es de los jugadores".

"Por mi cabeza pasa el 8 de julio cuando llegamos cuatro chicos de Madrid y nos hemos encontrado una familia remando por el mismo objetivo", comenzó. Para él, "siempre ha habido unión y trabajo, grandes profesionales remando por el bien del Huesca. Una plantilla excepcional y un cuerpo técnico espectacular, los servicios médicos... Esto va más allá de victorias y derrotas, es un rendimiento todo el año y estoy muy orgulloso de todos", añadió el preparador azulgrana.

Y recalcó que "no he ganado un partido desde que me retiré, lo hacen ellos que son grandes profesionales. Ha sido un año espectacular con una idea de juego que hemos llevado hasta el final. Creyendo al margen de las críticas. Es de todos el éxito de que el Huesca vuelve a Primera División".

Míchel, que por el ascenso tiene un año más de contrato con la SD Huesca, se queda "con la familia que somos, estábamos pendientes del partido de Ponferrada. Al final hemos tenido la recompensa a un gran trabajo de esta plantilla. Se me ha pasado por la cabeza que subir es muy difícil, aún más después de bajar de categoría. Pregunta a otros equipos. Con 22 fichajes nuevos, siete fichas profesionales el 8 de julio... A los nuevos les hemos ido incorporando poco a poco". Y volvió a insistir en que "es un espectáculo verles trabajar y las dificultades las hemos pasado juntos. Estoy muy feliz por toda la gente que me rodea y por los jugadores. Es un momento histórico para la SD Huesca y lo podemos disfrutar todos".

Con aplausos y muestras de ánimo mutuas, Míchel Sánchez siguió desgranando las sensaciones de una noche perfecta y de una temporada en la que la premisa ha residido en "buscar siempre la portería contraria, nunca hemos reblado, este cuerpo técnico tampoco".

Subir era "un hecho histórico pero mantenerlo no lo ha hecho nadie, hay un reto por delante muy bonito. Estamos creciendo y por eso vine aquí. Era un proyecto interesante en el que se podía trabajar con tranquilidad, dentro hemos estado muy fuertes y eso es espectacular". Los azulgranas han buscado siempre "ser protagonistas en una liga tan difícil y otros se han quedado en el camino. Es de un mérito enorme".

El consejero delegado de la SD Huesca, Manolo Torres, recordó por su parte que "si el fútbol hace sufrir con objetivos cerca, este año muchísimo más. Ha sido un año extremadamente duro y difícil con este final de liga, ver el estadio vacío y apelando a la responsabilidad. Nos daremos un abrazo en el momento oportuno. Nadie sube sin pasar vicisitudes y se manifiesta de nuevo la solidez de este proyecto. Estoy tremendamente emocionado".

Míchel, en palabras de Torres, se encontraba "muy contento, con ganas de darnos cuenta de lo que hemos conseguido, la temporada es muy larga y hay momentos en que parecía que el sueño se escapaba y otros en que estaba más cerca". Los rectores azulgranas vivieron otra noche para el recuerdo con un justo premio para sus esfuerzos.