El ascenso de la SD Huesca, un premio para la afición

"Sentimos infinita alegría, volvemos a Primera División, a soñar y a disfrutar de un año mágico". Fernando Lobera, presidente de la peña Fenómenos Oscenses, representaba este sábado el sentimiento de una afición y una ciudad que amaneció en la élite del fútbol nacional tras el ascenso logrado por la SD Huesca y una noche de celebraciones contenidas a causa de las medidas de prevención sanitaria obligadas por la pandemia de covid-19. Las banderas aún colgaban de los balcones, las bufandas se vislumbraban en las ventanas y por la calle abundaban las camisetas azulgranas y de la Cruz de San Jorge.

Uno de los que había adornada la fachada de su casa con pendones fue Carlos Blas, de la peña Frente Serrablés. "Veía difícil que el ascenso se produjese el viernes, pero por ser previsor bajé por la tarde a comprar una bandera", relataba. Como a él, a buena parte de los hinchas el regreso a la élite nacional fue en cierta medida una sorpresa. "No me lo esperaba, pero cuando Ivi adelantó a la Ponferradina frente al Almería y a la vista de que el Real Zaragoza ya perdía con el Albacete me lo empecé a creer", relataba Alberto Ibor, de la Peña Moya.

La carambola necesaria para lograr el éxito deportivo a falta de una jornada era que el Huesca ganase al Numancia, lo hizo por 3-0, que el Almería cayese con la Ponferradina a domicilio,,acabó 2-1, y que el Real Zaragoza no ganase al Albacete, fue derrotado por 4-1. Todo lo que podía salir bien, salió como colofón a una temporada larga y no exenta de momentos complicados en la que los aficionados se han visto obligados a seguir su desenlace lejos del estadio en las últimas y apresuradas jornadas posteriores al confinamiento. "Ha sido una pena, pero la salud es lo primero", subrayaba Blas. "Si el Huesca ha sido el mejor local, en algo habremos colaborado también los aficionados", expresaba Ibor, que al respecto añadía que "no somos 30.000 o 50.000, pero nos preocupamos por llenar el campo".

Hasta la última jornada que se pudo disputar con público, la 31, la SD Huesca acumulaba un promedio de 6.338 espectadores en cada partido, lo que implica una ocupación del 82,9% del aforo total de El Alcoraz, fijado en 7.638 butacas. La cifra era muy similar a la reflejada en el curso anterior en Primera División cuando a cada partido acudieron de media 6.611 hinchas.

En la 2019-20 el partido récord ha sido el derbi aragonés con el RealcZaragoza en el que 7.202 personas, la tercera mejor entrada de la historia tras las últimas visitas del Barcelona (7.343) y el Real Madrid (7.341), presenciaron en directo la victoria por 2-1. Le siguen el choque con el Racing (6.659) y el del Almería (6.581). En el polo opuesto se sitúa el cruce con el Tenerife (5.264), enclavado el 15 de enero.

La SD Huesca, que como local solo ha dejado escapar tres empates y tres derrotas, ha sido consciente de la importancia de su afición y por ello no la ha descuidado. Los gestos desde el club y las manifestaciones de los jugadores y del entrenador siempre han guardado un recuerdo o un guiño para sus seguidores destacando lo que les suponía su apoyo aunque no los tuviesen cerca.

"Los escuchas y hacen que te sientas identificado", aseguraba Blas. Para Ibor eso es consecuencia de que "lo que se intenta en Huesca es crear una gran familia, algo que cada jugador que viste nuestra camiseta siente".

Toca ahora mirar adelante donde aparece la que será la segunda experiencia en Primera División. "Espero que se haya aprendido de los errores cometidos en el anterior ascenso y que se consiga que nos asentemos en la categoría", deseaba Lobera, al que le gustaría que "cuanto antes todamos podamos volver a El Alcoraz. Por lo que siginificaría, sería una gran noticia y no solo en lo futbolístico".