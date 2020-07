Míchel: “Queremos rematar el año con un ascenso histórico”

Con absoluta confianza en las posibilidades de los suyos afronta el técnico de la SD Huesca, Míchel Sánchez, el primer ‘match ball’ por el ascenso a Primera División. Espera el Numancia y, para hacerle frente, un bloque que ha podido descansar -el lunes se decretó día de reposo- y reponer fuerzas para dar lo mejor de sí este viernes (21.00/Vamos). “La mentalidad del equipo es muy buena y lo afronta como un partido especial y una final. Nos quedan dos y gracias a Dios dependemos de nosotros mismos. Hay que luchar por los tres puntos, sacar nuestro máximo rendimiento y mejor versión para ganar”, ha explicado tras el entrenamiento de este jueves.

La confianza en esta plantilla es “máxima, está haciendo un año espectacular y quiere hacer historia subiendo a Primera. Les veo con esa mentalidad”, ha añadido un Míchel que no podrá contar con los lesionados Luisinho, Pablo Insua y Doukouré y que recupera a Dani Raba. Tampoco quiere mirar a lo que hagan a la misma hora el Almería, con un punto menos, y el Real Zaragoza, a dos: “Lo único que depende de nosotros es el partido y nos concentramos en el juego y en cómo superar al Numancia. Lo demás no importa, no sabemos lo que va a ocurrir. Sabemos que hemos de dar nuestro mejor nivel para superar al Numancia y sacar el máximo rendimiento para seguir dependiendo de nosotros mismos”.

Míchel realiza una encendida defensa de los méritos de su plantilla, objeto de elogios en los partidos brillantes y críticas durante los tropiezos a domicilio. “A lo largo de la temporada hemos sido un equipo con grandes momentos y algún pequeño bache. Somos capaces de ganar a cualquiera frente a la máxima dificultad. Hay que valorar lo que ha hecho la plantilla estando segundos a dos jornadas del final con los grandes rivales que hay. Sé que están preparados, han hecho un gran año y el de este viernes puede ser el primer paso”.

Los azulgranas han agradecido los seis días de margen entre RacingRacing y Numancia “por las sensaciones de volver a entrenar, hacer retoques tácticos para las dos últimas jornadas y el descanso. Veníamos de cinco partidos en dos semanas y se notaba en las piernas”. Míchel quita hierro a la derrota de El Sardinero (1-0), pues “tratamos de hacer el mejor partido posible y las cosas no salieron como queríamos. En esta categoría no veo ningún rival que vaya a ganar fácil. Más que ver lo que hacen mal los demás hay que mirar lo que hemos hecho bien todo el año, se está menospreciando un poco el trabajo de esta plantilla. Queremos rematar el año con algo histórico. Y las dificultades que ha habido son para darle todavía más valor”.

También se ha referido el entrenador a las ausencias, a las que se “echará de menos” con el convencimiento de que “cualquiera puede rendir al 100 %”. No ha confirmado que vaya a alinear en la punta de ataque a Okazaki y Rafa Mir, algo que ha sido “complicado jugando cada tres días, luego puede haber problemas si acumulan minutos. Evidentemente, los buenos futbolistas siempre pueden actuar juntos”.

Míchel ha alabado a un rival que es el peor visitante y que “con balón hacen bien las cosas. No han hecho grandes resultados pero venían trabajando bien con futbolistas destacados. Pensamos en nosotros y estamos capacitados para hacer un gran partido en busca del mejor resultado posible. Nos pondrá en problemas como todos”. Los azulgranas volverán a echar en falta a su público “pero nos tenemos que adaptar. La afición ha sido el jugador 12 en los momentos de duda, vamos a pensar que están detrás de nosotros. Y lo hacen. Van a estar enganchados a nosotros”.