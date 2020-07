Mosquera: “Estamos convencidos de que podemos ascender”

La posibilidad de preparar el partido de este viernes ante el Numancia (21.00/Vamos) con una calma inédita en el contexto de la nueva normalidad permite a la SD Huesca recuperar fuerzas. Estas se vieron menguadas en la derrota con el Racing y el impulso físico y anímico que se ha perseguido durante estas fechas se enfoca hacia el anhelado objetivo de los seis puntos que aseguren el ascenso directo a Primera División. Ante todo, los sorianos, y ya se pensará después en la cita del lunes en Gijón y las posibles combinaciones que lleve de la mano.

Los veteranos han aprovechado esta semana para reconciliarse con su más alto tono. Entre ellos, el pivote Pedro Mosquera, quien es consciente de lo que hay en juego y de la “oportunidad tan bonita” que se presenta. El coruñés se encuentra entre los habituales del técnico Míchel Sánchez, que durante estas nueve jornadas tras la reanudación del campeonato ha seguido amparándose en Pulido, Mosquera y Rico como columna vertebral y volverá a contar con ella ante Numancia y Sporting. En el segundo caso, tras un plazo de solo 72 horas.

“Estos partidos son todos muy importantes, no queda nada. Es una pena que el último partido no saliera porque se nos hubiera puesto el ascenso directo muy de cara, no pudo ser pero no es momento de pensar en lo que podría haber sido sino en lo que todavía podemos conseguir”, ha reflexionado el centrocampista, para quien “el equipo está convencido de que podemos con esto. Además, jugando en casa es una oportunidad muy buena para llegar con opciones de todo al último partido. Antes del parón todos firmábamos esta situación, dependemos de nosotros mismos. La gente está con muchas ganas y convencidos, confío en todos”.

Mosquera apuesta por “no repetir errores” este viernes y el plantel ha hecho tabula rasa de lo acontecido en El Sardinero, donde el agarrotamiento mental también hizo estragos en los de Míchel Sánchez, como se reconoció después. “Tenemos que cuidar los pequeños detalles, que son los que deciden los partidos, sabiendo que en esta etapa todos los equipos se juega muchísimo y meten mucha intensidad”, ha añadido en referencia a los numantinos, que también dependen de sí mismos para obtener la permanencia.

También se ha referido a que estos días “extra” entre jornadas han venido muy bien físicamente. “Tener cinco días para descansar nos ha venido muy bien, la gente va a llegar más fresca, sobre todo en el plano físico. Son muchos días jugando cada tres días y esta semana es importante para refrescar a la gente”, ha señalado Mosquera. El plantel azulgrana recupera a Dani Raba pero pierde a los lesionados Luisinho y Pablo Insua. El once del viernes va adquiriendo así signos comunes a los ya mostrados toda la liga, con la posible vuelta de Pedro López y Josué Sá, la duda de quién acompañará a Mosquera y Rico en el centro del campo y la posibilidad de que Ferreiro, Mir y Okazaki conformen la tripleta de ataque.

Pedro Mosquera ha pedido mesura a la afición en esta recta final. “Ojalá consigamos el objetivo, el apoyo de nuestra gente es fundamental pero lo más importante es la salud, la gente debe ser responsable”, en alusión a las celebraciones contenidas que llevaría consigo el ascenso a Primera tal como han reclamado ya las autoridades sanitarias y deportivas y las instituciones locales, con las que la SD Huesca mantiene contactos fluidos a este respecto.

Los porcentajes del ascenso

Como todos los años, el matemático Adolfo Capella, a la sazón colaborador del club azulgrana, ha realizado los cálculos y probabilidades para este desenlace. Según estos, y tras haber estudiado los 6.561 casos posibles que arrojan las jornadas 41 y 42, la SD Huesca tiene un 54,58 % de posibilidades de subir a Primera de manera directa frente al 33,72 % del Almería, el 10,24 % del Real Zaragoza y el 1,46 % del Girona. Dos triunfos aseguran este éxito; sumar 68 puntos, cuatro más, daría el ascenso en el 88,89 % de los casos, sumar 67 rebajaría las expectativas al 59,26 %, 66 al 44,44 %, 65 al 21,95 % y 64, perder los dos partidos, las dejaría en el 6,58 %.