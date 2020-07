Cristo: “El peor rival de la SD Huesca somos nosotros mismos”

Los futbolistas de la SD Huesca se sienten preparados para responder en la hora de la verdad. Tras el resbalón de Santander, los azulgranas comienzan la semana de trabajo que desembocará el viernes ante el Numancia en El Alcoraz (21.00) y el lunes en El Molinón contra el Sporting (21.00) convencidos del éxito. Así lo ha expresado este martes el delantero Cristo González, quien se ha referido a la “carga más mental que física” que les impidió rendir de manera óptima frente al Racing y a darlo todo en pos de seis puntos que otorgarían el ascenso directo a Primera sin necesidad de encender la calculadora.

Para el tinerfeño ya no hay “margen de fallo. Hemos desaprovechado oportunidades pero los otros equipos también. Ahora hemos de poner el cien por cien en estos dos partidos que quedan y dar lo mejor de cada uno al servicio del equipo y el entrenador para conseguir estos seis puntos, que son los más importantes de la temporada”, como los ha calificado. Atrás queda, así, la decepción de El Sardinero más allá de que el Almería se haya situado tercero a un punto de distancia.

“Al final en los partidos de fútbol, y más de esta categoría, puede ocurrir cualquier cosa. No estuvimos bien, no estuvimos precisos. Más que carga física fue carga mental que nos debemos quitar para afrontar los partidos contra Numancia y Sporting. Cuanto antes lo hagamos mejor vamos a competir”, ha valorado un Cristo que ha sido titular en las tres últimas citas ante Deportivo, Alcorcón y Racing. La receta más fiable pasa por “dejar a un lado los nervios y la ansiedad. Nos han pasado factura y hay que disfrutar. Eso nos llevará a conseguir el triunfo. Nuestro peor rival somos nosotros mismos, si no hacemos bien nuestro trabajo estamos tirando piedras a nuestro tejado. Eso nos lo hemos ganado”.

La jornada unificada del viernes y el lunes también puede beneficiar a la SD Huesca, pues “que todos jueguen a la vez quita el nerviosismo de mirar hacia los demás, solo lo haremos a nosotros”. El delantero aguarda al Numancia “de siempre, es un equipo que trabaja y juega bien al fútbol, muy junto en todas las fases del partido. Esperamos al Huesca de las mejores noches de El Alcoraz y para eso nos preparamos”. Los sorianos llegarán fuera de los puestos de descenso y con el requisito vital de puntuar para evitar el mayor de los males al cierre del campeonato.

El jugador cedido por el Udinese admite ser “segundo punta” y se encuentra “cómodo” actuando por detrás de Okazaki y Rafa Mir. “También me ha venido bien adaptarme a la posición de interior. He crecido y soy más intenso. Este año si lo tuviera que puntuar no ha sido el mejor pero me ha hecho mejorar en cosas que no tenía y estoy agradecido al cuerpo técnico y los compañeros. Estoy poniendo mi 100 % y trabajo para mejorar el nivel que doy al equipo”, ha valorado.