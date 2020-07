Los cálculos de la SD Huesca para volver a Primera División

Lo que el sábado tras la derrota ante el Racing (1-0) se veía como mucho gris, el domingo a última hora con el tropiezo del Real Zaragoza frente al Oviedo (2-4) recuperó toda la luminosidad. El resultado de La Romareda devolvió a la SD Huesca a falta de dos jornadas la iniciativa en la pelea por la plaza de ascenso directo vacante después de que el Cádiz ya se haya quedado en propiedad con la otra hasta el punto de que los azulgranas podrían celebrar el viernes el regreso a Primera División tras su choque con el Numancia si los resultados de sus rivales directos le sonríen.

Las combinaciones son múltiples y están a expensas de lo que ocurra esta tarde en el Almería-Rayo (19.30), pero las matemáticas indican que incluso un empate podría ser suficiente. Además, de los altoaragoneses, los andaluces y el Zaragoza, en la pugna también se encuentra el Girona, cuarto en discordia. El Huesca es segundo con 64 puntos, los de Víctor Fernández le siguen con 62, y tanto los indálicos, con un partido menos, como los catalanes acumulan 60.

En caso de empate a puntos, los oscenses tienen ganado el average particular con los zaragocistas y perdido con el Almería. Con los catalanes habría que recurrir al general después de que tanto en El Alcoraz como en Montilivi el marcador fuese de 1-0. En estos momentos los azulgranas cuentan con un +9 y los rojiblancos, con un +6.

El Huesca, tras recibir al Numancia visitará al Sporting. El calendario de los blanquillos incluye el desplazamiento a Albacete y la llegada a La Romareda de la Ponferradina. Los del Bierzo se habrán medido antes al Almería, que cerrará la temporada regular en Málaga, mientras que el Girona, en Montilivi, será el primero que se mida al Cádiz tras la celebración de su ascenso y después viajará a Madrid para encontrarse con el Alcorcón. Las jornada 41 se completará íntegramente el viernes y la 42, y última, el lunes. En ambos casos todos los partidos arrancarán a las 21.00.

Para festejar la vuelta a la élite por la vía rápida ya el viernes, la condición indispensable es que el conjunto de Míchel sume al menos un punto. En ese caso necesitaría que el Zaragoza pierda, que el Almería solo firme unas tablas en sus dos próximos compromisos y que el Girona no gane.

Si logra imponerse a un rival que se presenta con la exigencia de jugarse la salvación, el Girona quedaría fuera de la carrera hiciese lo que hiciese en el Ramón de Carranza. Además los blanquillos no deberían imponerse en el Carlos Belmonte y el Almería debería lograr un máximo de tres puntos entre sus dos citas.

Si hubiese que esperar una jornada más el abanico se abre. En el peor de los escenarios para los oscenses, dos derrotas, su sueño se cumpliría igualmente si el Zaragoza empata o pierde sus dos partidos, el Girona no agrega a su cuenta más de cuatro puntos y el Almería más de tres. Ante un panorama en el que haya que conformarse con un empate, los blanquillos deben caer al menos una vez, los de Mario Silva se deben plantar en 64 puntos, al igual que los de Francisco.

Si el Huesca solo rubrica una victoria para adelantarle en la tabla el Real Zaragoza estaría forzado a no fallar en ninguno de sus duelos, el Almería, como mucho, podría conceder un empate. El Girona en ese escenario ni en ningún otro que implique los altoaragoneses concluyan el curso con 67 o más puntos no tendrían opciones. Con 68, una victoria y un empate, solo le podría adelantar el Almería y para no hacerlo debería dejarse un mínimo de dos de los nueve que aún debe disputar.