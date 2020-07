La pegada y la solidez defensiva catapultan a la SD Huesca

La SD Huesca acaricia el ascenso directo a Primera y la victoria sobre el Alcorcón (2-1) reflejó las virtudes que están acercando al equipo de Míchel Sánchez al objetivo de la temporada; conjuga pegada y solidez para mostrar su mejor versión en el momento clave. A tres jornadas para el cierre del campeonato los azulgranas dependen de sí mismos con independencia de los resultados de Real Zaragoza y Almería y están sabiendo gestionar la presión, las emociones y una plantilla mermada por las bajas en todas sus líneas. En este sentido, el técnico encontró respuesta a las exigencias que le planteó el mejor visitante de la liga.

Se trataba de una cita crucial en la que sumar mucho más que tres puntos. Los rostros de futbolistas y técnicos al final del choques no mentían: se dio un paso gigantesco hacia Primera División. Pero no definitivo. Puede serlo el de este sábado ante el Racing de Santander en El Sardinero (17.00/Movistar LaLiga). Un rival ya matemáticamente descendido a Segunda B ante el que cabe evitar cualquier tipo de confianza. El Huesca se aferra a la línea de regularidad mantenida en las ocho jornadas desde que se retomó el campeonato, que arrojan un balance de 14 puntos sumados de 24 posibles. Cifras que le sitúan a la cabeza en esta nueva normalidad.

Ante el Alcorcón, mejor visitante de Europa e invicto a domicilio todo el curso, el equipo azulgrana ofreció algunas certezas que Míchel ha ido amasando durante estas ocho jornadas. También, soluciones a las bajas de los lesionados Insua, Doukouré y Dani Raba, una por línea y todas ellas sensibles. Pulido y Josué Sá se han confirmado como la pareja de centrales de los tres últimos partidos ante Las Palmas (1-0), Deportivo (2-1) y Alcorcón y la baja del costamarfileño lleva a Míchel a contar de inicio con Mosquera y Mikel Rico en el centro del campo. A falta de una rotación clara en este último caso les da respiro con sustituciones en las segundas partes. Asimismo ha crecido el protagonismo de Sergio Gómez, que ha jugado de inicio en las tres últimas fechas a un notable nivel.

En ataque, sin Raba, la responsabilidad anotadora recae casi por completo en los delanteros. De los 12 tantos que el Huesca ha marcado desde el mes de junio nueve corresponden a sus delanteros: Rafa Mir (5), Okazaki (3) y Cristo (1). El japonés y el canario aumentaron sus cuentas respectivas el miércoles y el gol anulado de manera incomprensible al canario impidió que su cuenta este curso aumentase hasta los ocho goles. Son siete, los mismos que Mikel Rico, por los once del nipón y los cuatro de Cristo, quien contó con más presencia cerca del área con respecto a la derrota de Riazor. Las otras tres dianas corresponden a dos futbolistas de vanguardia, Ferreiro y Raba, más el de Javi Galán en el derbi aragonés.

Los oscenses han recibido nueve goles en estas ocho jornadas. Más allá de este promedio se certifica una seguridad creciente en el equipo de Míchel Sánchez. El Cádiz le empató en el último suspiro a causa de un penalti, se mantuvo imbatido ante Real Zaragoza y Las Palmas y dos golazos del Deportivo quebraron una dinámica quebrada en parte por los alfareros. Eso sí, el tanto visitante fue de Josué Sá en propia puerta y el Huesca mostró una mutación inédita en el segundo periodo. Ante la acumulación de jugadores ofensivos en el Alcorcón el entrenador optó por una defensa de tres centrales con la entrada de Datkovic y Luisinho.

El club azulgrana no lanza todavía las campanas al vuelo y en la vuelta al trabajo la plantilla ha fijado su atención en la cita de Santander. El Racing, el único equipo profesional que no ha ganado desde la vuelta del fútbol, ofrece una colección de datos negativos que, sin embargo, mantiene a los oscenses sin un ápice de confianza mal entendida. Luisinho vio quinta amarilla y se está pendiente del estado físico de Raba e Insua. Tras el conjunto cántabro aguardarán el Numancia el viernes 17 de julio en El Alcoraz y el Sporting de Gijón el lunes 20 en El Molinón. Once meses después de que se iniciara el campeonato y con una perspectiva muy halagüeña aunque todavía abierta.