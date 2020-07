Míchel: "Dependemos de nosotros mismos y en un as en la manga"

Las imágenes de alegría por tres puntos que pueden significar mucho más encontraron su reflejo en las palabras de un Míchel Sánchez feliz por la victoria de la SD Huesca ante el Alcorcón (2-1) pero todavía prudente. Se había sacado adelante un "partido muy difícil ante el mejor visitante de Europa. Ha costado entrar pero hemos tenido mucha pegada, después hemos ajustado el equipo y la segunda parte ha sido un espectáculo de ocupar espacios ante un rival". Ahora, "quedan tres puntos por delante pero estos son importantísimos. Nos tenemos que recuperar para Santander".

El entrenador azulgrana ha reflexionado sobre el "manejo de la presión y las emociones, ya dije que la presión por conseguir un sueño es algo positivo. No nos vamos a agarrotar, haremos nuestro fútbol en busca de un sueño que todo Huesca quiere. Veo al equipo muy bien. Nos podrán ganar pero no va a ser por no hacer nuestro trabajo".

Son "tres puntos más", pero a la vez "un paso adelante para depender de nosotros mismos en busca del objetivo final. Este es un as en la manga y no lo queremos dejar pasar", en las últimas citas ante Racing de Santander este sábado (17.00), Numancia y Sporting.

Míchel ha recalcado que "tenemos una gran plantilla y estoy orgulloso de entrenar a esta gente. Lo hacen muy fácil. Hace un año que estamos aquí y todo lo vivido es muy positivo en parte gracias a los jugadores. Okazaki es un lujo, disfrutamos todos de ver a un jugador de ese nivel con la camiseta del Huesca".

Es tiempo todavía para la prudencia: "No nos podemos creer nada. Quedan tres partidos dificilísimos, el primero en Santander. Iremos con la misma humildad, sabiendo que son tres puntos vitales para depender de nosotros mismos. No miramos más allá, hay que disfrutar de esta victoria y pensar en la fórmula para ganar al Racing en El Sardinero", ha insistido.

El entrenador ha innovado con los tres centrales en el tramo final; y es que "Josué y Pulido han jugado tres partidos seguidos y la acumulación de minutos se nota. Hay que dar mucho mérito a lo que hemos conseguido. Hay que empezar a reconocer todo lo bien que hace el Huesca".