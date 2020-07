Míchel, “dolido por la derrota” y “contento por haber hecho todo lo posible”

La SD Huesca no ha podido volar en Riazor. Se queda pegada a sus rivales directos, más lejos del Cádiz después de que el viernes cayera el Real Zaragoza y el sábado el Almería. Este domingo lo han hecho los azulgranas. Paradójicamente, con un gol tempranero de Rafa Mir que, en palabras del técnico Míchel Sánchez, les ha hecho “daño”. Los oscenses no se han repuesto a los dos tantos del Deportivo pese al arreón del segundo tiempo y perdido una final. Quedan cuatro y Míchel espera que los suyos se repongan a tiempo para recibir este miércoles al Alcorcón.

A su juicio, el Huesca ha pecado de falta de profundidad en el primer periodo y después la línea de juego ha sido “Muy buena”. Tras el 0-1, “no hemos sido capaces de continuar en nuestra idea de juego de buscarles a ellos. Tocábamos pero no teníamos esa profundidad de otras veces. El Dépor con balón es un equipo muy bueno. Hemos jugado más para pasarnos la pelota que para atacar. Ellos se han sentido cómodos y generado fútbol y peligro por dentro y por fuera”.

En este escenario, “nos han hecho dos auténticos golazos, no podemos hacer nada, y la segunda parte sí ha sido más lo que queríamos”. En ese periodo el Huesca ha jugado “por fuera para buscar gente por dentro y entre líneas”. Se trata de una “derrota dolorosa y nos tenemos que levantar. Hemos hecho un gran partido en la segunda parte. La idea era jugar así pero no hemos materializado ocasiones. Me voy satisfecho con el rendimiento de la segunda parte. Antes hemos jugado con el marcador y eso no nos ha favorecido”.

Un Míchel que no tenía “nada que decir” del arbitraje de Ais Reig ha perseguido con los cambios “profundidad y gente entre líneas. Puntos de remate con Okazaki. La línea de trabajo en la segunda mitad ha sido muy buena en un partido muy disputado”. A partir de hora, “lo más importante es tener la mentalidad de competir sabiendo que son auténticas finales y de aquí al final va a ser así. No es una montaña rusa de emociones, es importante tener la idea de cómo hacer las cosas y el resultado puede influir. No se ha hecho un mal partido, hemos hecho bien las cosas y ellos han tenido un acierto buenísimo con dos goles espectaculares”.

Y es que “todos los rivales están en la pelea y hay que luchar cada victoria. Ni habíamos ganado nada antes ni perdido este domingo, quedan 12 puntos por jugarse y estamos a cinco del líder y empatados con el tercero a falta de su partido. El equipo ha hecho un buen trabajo ante un gran rival”. Así Míchel apela a ir “jornada a jornada, no hay más. A ver cómo se acaba esta y a pensar en el Alcorcón, un rival que no ha perdido fuera. No sé qué harán los demás, el miércoles es una auténtica final y hay que levantarse. Cada partido es importantísimo y no hacemos otras cuentas que ganar al Alcorcón y ya veremos en qué situación estamos”.

Volviendo a la primera parte, Míchel ha lamentado que “no hayamos presionado tanto, fuimos más tímidos de lo que solemos ser. Después hemos centrado 36 veces al área y nos hemos vaciado. Me voy muy dolorido por la derrota y satisfecho por haber hecho todo lo posible para puntuar”. Su rival le parece “un muy buen equipo y esta es una liga de regularidad en la que la primera vuelta les ha penalizado mucho. Vázquez es un gran entrenador”. Preguntado por el cambio de dinámicas que acarrean los parones por hidratación, el técnico ha replicado que “nos tenemos que ir acostumbrando. El ritmo de juego ha sido bueno, ellos quizá se han reajustado pero hemos seguido llegando. Ha faltado el acierto necesario”.

El Huesca había acudido a Riazor con las ausencias de un Dani Raba que “tiene muy difícil jugar esta temporada regular” después de arrastrar molestias físicas desde la cita en Albacete. Con Insua, que tampoco viajó, “hay que ir día a día. Ver las sensaciones, necesitamos a todos y seguiremos peleando con lo que tenemos”.