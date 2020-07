La SD Huesca celebra los tres puntos y anima a Doukouré

“Te podrás caer cien veces que te levantaremos 200”. Con mensajes como este de Jorge Pulido en sus redes sociales los futbolistas de la SD Huesca lanzaron todo su ánimo a Cheick Doukouré, que se ha roto el tendón de Aquiles del pie izquierdo y deberá pasar por el quirófano. Más allá de la situación más rotundamente negativa, la victoria ante la UD Las Palmas ha supuesto “tres puntazos”; en palabras de David Ferreiro. “El equipo ha demostrado personalidad y es el momento de dar ese paso adelante tras una temporada muy regular. Queremos dar el máximo y meter presión a los dos equipos de arriba”, ha lanzado el gallego.

En opinión del extremo, que ha vuelto a ser uno de los azulgranas más destacados, “merecimos la victoria, juegue el que juegue competimos muy bien. Las Palmas solo había encajado un gol y sabíamos de la dificultad. Buena primera parte, en la segunda nos hemos defendido”. Y dio una asistencia de gol a Okazaki, la novena de esta campaña: “El mérito es de Okazaki, que cada vez que le llega un gol la enchufa. Mi misión es trabajar y dar esos balones”. Aguarda este domingo “un partido complicadísimo en La Coruña en el que hay que salir a por los tres puntos”.

Una opinión similar ha mostrado el lateral Miguelón Llambrich. Ha coincidido en que “hemos sufrido un poco, cualquiera lo hace para sumar los tres puntos. Era como una final y dentro de poco tenemos otra. Hay que dar lo máximo para sumar los tres puntos”. El defensa cedido por el Villarreal ha explicado que “ganar en Zaragoza nos dio un plus de motivación y no hacerlo este miércoles no habría servido de nada”. La cita del domingo en Riazor (17.00/Vamos) empezará a prepararse este viernes. “El Deportivo se juega salvarse y nosotros el ascenso directo. Estamos enchufados y vamos a La Coruña a ganar”, ha zanjado.