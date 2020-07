Míchel Sánchez: "Es el momento de dar el paso adelante"

"En otras ocasiones nos ha faltado el salto de calidad cuando hemos podido meternos arriba y ahora es el momento de dar el paso adelante". Míchel Sánchez y todo el equipo es muy consciente de la situación, si la SD Huesca gana el jueves a la UD Las Palmas en El Alcoraz (19.30) dormirá en puestos de ascenso directo a expensas de lo que haga mañana el Real Zaragoza con el Girona. Después de haber derrotado el lunes a los blanquillos, que marchan segundos, los azulgranas se encuentran ante la oportunidad de asaltar la zona de la clasificación que llevan persiguiendo prácticamente toda la temporada. "Veo al equipo muy enchufado y tengo la seguridad de que va a competir muy bien", expuso este miércoles el técnico madrileño en una comparecencia en la que quiso mostrar toda la confianza que tiene en sus jugadores.

NOTICIAS RELACIONADAS Dónde y cuándo ver el SD Huesca-Las Palmas de Segunda División

"Estamos muy satisfechos del rendimiento del equipo en las dos últimas jornadas y es el camino a seguir, ser fiables, conceder poco e intentar imponer nuestro estilo", manifestó haciendo referencia, además del 0-1 en La Romareda, al 1-1 con el Cádiz, el líder, en El Alcoraz. "Todos somos muy necesarios", comentó sobre unos futbolistas a los que quiso restar presión: "Mañana -por hoy- nadie se juega la titularidad ni tiene una reválida".

A pesar de que entre el final y el derbi y el inicio del choque con los canarios aún no habrán pasado ni 72 horas, Míchel no quiso hablar de rotaciones. "Vamos partido a partido, es más importante ganar a Las Palmas que tener jugadores frescos para el domingo. Afrontamos cada jornada como una final y ahora el foco está puesto en la siguiente sin tener nada previsto para el Deportivo", comentó mencionando a la cita posterior a la de esta tarde, fijada para el domingo. "Los que salgan lo harán porque son los idóneos para ganar y porque físicamente están en buenas condiciones", zanjó el asunto.

A pesar de que a lo largo del curso El Alcoraz había sido sinónimo de buenos resultados para el Huesca, lo cierto es que desde la reanudación de la competición todavía no ha podido ganar en su estadio. Perdió con el Mirandés 1-2 y firmó tablas con el Cádiz. "Contra el Cádiz hicimos muchas cosas bien, casi no nos inquietó y nosotros fuimos ganando hasta la última jornada y con el Mirandés hicimos una buena primera parte", se defendió. "Debemos recuperar las sensaciones en El Alcoraz, sabemos que tenemos a la afición detrás y que hay que dar un plus porque ganar dos partidos seguidos sería muy importante", comentó.

A los canarios los describió como "un equipo que defiende muy junto y que cuando tiene el balón mantiene la posesión y te hacer correr". "Cuando ataquemos debemos ser equilibrados y cuando defendamos, saber sufrir", advirtió.