Partido SD Huesca-Cádiz, en directo

La SD Huesca recibe desde las 19.30 en El Alcoraz al Cádiz con arbitraje del tinerfeño Trujillo Suárez en un partido que el propio Míchel Sánchez ha calificado de “final con matices”. Los azulgranas, que marchan cuartos, se miden al líder, del que le separan siete puntos, cinco días antes de afrontar la visita al Real Zaragoza, segundo empatado con los gaditanos tras su triunfo del martes con el Extremadura (1-2). Aunque una vez llegue a su fin el derbi aragonés aún restarán por celebrarse seis jornadas, se entiende que buena parte de las opciones de los azulgranas de lograr el ascenso directo pasan por sus dos compromisos más inmediatos.

Los oscenses se presentan a la cita tras su agridulce empate anterior con el Albacete, en el que tras ir perdiendo por 0-2 la reacción final con un doblete de Rafa Mir incluido permitió evitar la derrota. El choque en el Carlos Belmonte era el tercero tras la reanudación de la competición. Antes, el Huesca había superado al Málaga (1-3) y caído frente al Mirandés (1-2) en su precedente más cercano como local.

Con los burgaleses, se perdió la solidez ofrecida con anterioridad en su feudo, donde los de Míchel han acumulado hasta la fecha 38 puntos, recuperar esa fortaleza que le hacía destacar en la liga va a ser clave no ya solo con el Cádiz sino en todo el tramo final de la liga.

Los andaluces, líderes sólidos de la categoría durante prácticamente todo el curso, aunque no han perdido aún tras el regreso del fútbol, no han tenido un transitar sencillo. Se pusieron en marcha con un empate a uno en casa con el Rayo y repitieron resultado en su último partido hasta el momento frente al Alcorcón; en ambos choques se vieron por detrás en el marcador. Entre uno y otro consiguieron derrotar al Numancia por 1-2 con un gol in extremis de Cala cuando estaban con uno menos.

El Huesca tiene la baja confirmada de Raba por una lesión leve en el músculo semimembranoso y otros jugadores como Pulido y Yáñez han arrastrado molestias en los últimos días. Vuelven a estar presentes tras su ausencia en Albacete Insua y Josué Sá. También los visitantes están sufriendo problemas físicos, los han sufrido ya David Gil, Garrido, Malbasic y el exazulgrana Mauro. En la ida, el resultado fue de 1-0.