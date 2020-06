Reválida de la SD Huesca en el Carlos Belmonte

La fugacidad de los plazos del nuevo fútbol impide que pueda hablarse de éxitos y de caídas en términos absolutos. Solo tres días habrán transcurrido entre la derrota de la SD Huesca a manos del Mirandés (1-2) y la visita de este domingo al Albacete (19.30, Movistar LaLiga), donde los azulgranas hacen propósito de enmienda sin apenas tiempo para madurar los debes y aciertos del choque anterior. El margen de error para alcanzar los puestos de ascenso directo se ha estrechado como el ojo de una aguja y el Carlos Belmonte aparece como la antesala de una semana acaso decisiva con los duelos ante Cádiz y Real Zaragoza en lontananza.

Los de Míchel Sánchez se proyectan hacia un futuro inmediato que no existirá si antes no cumplen en tierras manchegas. De poco servirá encender la calculadora o estar pendientes de los rivales directos si se escapan los tres puntos como volaron el jueves de El Alcoraz. Un Huesca espeso por dentro y desconectado por fuera sucumbió a un Mirandés extraordinariamente labrado en lo táctico. Con más balón, llegadas y ocasiones pero sin chispa. El primer disgusto que deja la desescalada debe servir como modelo de los errores que no repetir y no esconde la infinita capacidad de una plantilla que recupera futbolistas clave para todas sus posiciones.

La vuelta de Pulido, David Ferreiro y Juan Carlos, sancionados la pasada jornada, alimenta el catálogo de la SD Huesca y las opciones de un Míchel obligado el pasado jueves a reinventar la zaga sin su mejor jugador y sin Josué Sá, que se recupera de una sacroileitis, una lesión en la zona donde se conectan la parte baja de la columna vertebral y la pelvis. Los dos goles del Mirandés agrandaron el hueco dejado por el capitán azulgrana. Ha faltado en tres compromisos y se han perdido los tres. Entre Insua y Datkovic, quien más opciones parece atesorar para acompañar a Pulido es el gallego. Al menos, se mostró más sólido que el croata y, a su mejor nivel, puede aportar solidez a una defensa que se enfrenta al ataque menos inspirado de la Segunda División: el otrora ‘Queso Mecánico’ solo ha marcado 25 goles.

El técnico también contará con un Ferreiro capaz de engarzar un colectivo que pierde eficacia si se estira. Juan Carlos alimenta la nómina de centrocampistas ofensivos una vez cumplido el castigo por su infantil expulsión en Málaga. Entre este y Eugeni puede definirse la tercera pieza para el medio, con permiso de un Cheick Doukouré que ya presentó sus avales en Málaga y con la posibilidad de que Mosquera y Mikel Rico entren esta tarde en las rotaciones a la vista de la envergadura de los próximos compromisos.

Los dos equipos diseñados ante Málaga y Mirandés presentaban seis diferencias en todas sus líneas. Míchel ha de decidir si conforma un once más parecido al de La Rosaleda que al de El Alcoraz, y con los retornos de Pulido y Ferreiro puede asomar una síntesis de ambos. La mejor noticia de estas jornadas la representa un Rafa Mir en un momento dulce, autor de dos goles y que se postula de nuevo como titular en una punta de ataque que el técnico puede completar con el gallego y Okazaki si decide prescindir de Raba y Sergio Gómez, titulares contra el Mirandés. El japonés y el murciano optan a actuar de inicio en la doble punta de ataque.

El Albacete, sumido en la pelea por la permanencia y que llega de ganar al Extremadura (0-1), promete un partido cerrado. Es un conjunto que mete y encaja pocos goles, escasamente vistoso. Pierde por sanción a Caro y Fran García, por lesión a Querol y Sergio Sánchez y recupera a Azamoum, Arroyo, Alberto Benito y Álvaro Jiménez. Los manchegos se impusieron en la primera vuelta en El Alcoraz con un gol de Néstor Susaeta de penalti a los cuatro minutos (0-1).

La expedición de 23 convocados, una lista que este domingo se dará a conocer, se desplaza este mismo domingo en un vuelo chárter que conectará los dos aeropuertos con menos tráfico de pasajeros de España, el de Huesca-Pirineos y el de Albacete, y regresará tras el envite. Se trata de una medida que modifica la rutina habitual de viajar el día previo al compromiso. Los futbolistas y técnicos estarán de regreso por la noche a sus domicilios para empezar a pensar en el decisivo compromiso del miércoles ante el Cádiz en El Alcoraz (19.30) y el esperado derbi aragonés del lunes siguiente. Antes, aguarda el Carlos Belmonte en pos de la mejor versión azulgrana.

Alineaciones probables

Albacete: Tomeu Nadal; Benito, Arroyo, Kecojevic, Caballo, Erice, Silvestre, Fuster, Álvaro Jiménez, Maikel Mesa y Zozulia.

SD Huesca: Yáñez; Pedro López, Insua, Pulido, Luisinho, Mosquera, Mikel Rico, Eugeni o Juan Carlos, Ferreiro, Rafa Mir y Okazaki.

Árbitro: Ocón Arraiz (Comité Riojano).

Estadio: Carlos Belmonte (19.30, Movistar LaLiga).