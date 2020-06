Rafa Mir: “Tenemos que poner la mente en Albacete y olvidar la derrota”

Ha regresado en forma y con el olfato goleador aguzado. Marcó en la primera jornada tras el parón en el 1-3 en Málaga y lo volvió a hacer el jueves con el Mirandés. Sin embargo, en esta ocasión su tanto, de bella factura, no sirvió para que la SD Huesca sumase puntos (1-2). “El gol no vale para nada, pero al menos me da moral y ganas de seguir trabajando”, comentó tras el encuentro Rafa Mir. Ahora el delantero, que fue una de las seis novedades en el once, quiere pasar página y por ello considera que “hay que poner la mente en el Albacete y olvidar lo de hoy”, haciendo referencia a la cita que afrontarán el próximo domingo en el Carlos Belmonte (19.30).

“Hemos tenido el control en la primera parte y en la segunda también, pero nos penalizaron nuestros errores”, analizó el duelo con los de Anduva. “Nos vamos con la sensación de que el partido ha sido nuestro y que se nos ha escapado en esos pequeños detalles por no ser contundentes en las áreas”, extendió su resumen de la cita.

En lo personal, el murciano aseguró que tras el confinamiento él y sus compañeros se encuentran bien. “Hemos trabajado duro en casa y se está notando, somos de los equipos que más corre de la categoría y es una pena que no se haya visto reflejado en el resultado”, lamentó.

Acerca del hecho de jugar sin público no escondió que “El Alcoraz sin aficionados es extraño”. “Llegar al estadio y que solo te escuches tú se hace raro, pero es la nueva normalidad y hay que adaptarse. Echamos de menos a nuestra gente, pero sabemos que está de nuestro lado en sus casas”, se dirigió a los hinchas azulgranas.

Esa nueva normalidad de la que habló incluye un calendario sin poco tiempo para el descanso. Así, el domingo llega lo que Mir califica “como otra final”. “No hay mucho tiempo para pensar, por eso tenemos que reaccionar, ser nosotros mismos y buscar los tres puntos en Albacete”, fijo como próximo objetivo.