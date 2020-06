Míchel Sánchez: “A día de hoy el equipo está muy bien”

La victoria del viernes pasado sobre el Málaga por 1-3 sirvió de respaldo al trabajo realizado durante el parón en la competición y de impulso para las diez jornadas que aún están por venir. “La competición te va a ir dando la información de nuestra situación en cada momento, pero a día de hoy estamos muy bien”, aseguró este miércoles Míchel Sánchez, el técnico de la SD Huesca, tras el último entrenamiento previo a la visita del Mirandés del jueves (19.30). “El equipo hizo un trabajo excepcional, estuvimos bien físicamente y tuvimos entereza”, analizó sobre el duelo pasado. Acerca del próximo, consideró sobre el rival, séptimo en la tabla tras ganar al Numancia, que “tiene mucho nivel y lo está demostrando con una gran temporada tanto en la liga como en la Copa del Rey”. “Debemos afrontar la cita con las precauciones que debemos tener siempre y con atención a los detalles, pero siendo ambiciosos y yendo a por el contrario”, expuso.

Los altoaragoneses, en función de otros resultados, tienen la opción en la actual jornada de quedar a un punto del ascenso directo. Sin embargo, el preparador madrileño prefiere no atender a lo que ocurre en otros campos. “Nos debemos fijar en nosotros mismos y si somos capaces de trabajar al 100% no necesitaremos mirar otros resultados porque ni nos afectan ni nos hacen mejores”, dijo haciendo una declaración de intenciones y subrayando que “el jugador conoce la exigencia de jugar de sumar de tres en tres puntos”.

La actual semana será la primera del tramo final del campeonato con dos partidos -además de jugar con el Mirandés, el domingo el Huesca visita al Albacete-, una situación que va a pasar a ser la norma. “Hay poco tiempo para pensar en el resultado anterior y todo lo que sean buenos marcadores y buen rendimiento mejorará la confianza del equipo”, expresó al respecto.

Con los burgaleses no podrá contar por sanción con Pulido, Juan Carlos y Ferreiro, tres bajas significativas, especialmente la del primero. “Su ausencia es importante, como la de cualquier otro jugador, tenemos una plantilla lo suficientemente competitiva como para ser capaces de suplirlo”, valoró. Mientras, sobre Juan Carlos, expulsado en La Rosaleda por una entrada destemplada por detrás, comentó que había hablado con él y que no había que darle mayor importancia. “Más que poner el foco en los que no están, hay que colocarlo en los que están”, enfatizó, añadiendo que no tiene “ninguna duda” respecto a los jugadores que salgan al campo.

Aunque el duelo será en El Alcoraz, el estadio presentará las gradas vacías. “El equipo tiene que hacer ver a la afición que está comprometido y que queremos ir hacia delante y luchar por todo”, quiso dejar claro indicando también que siguen necesitando a sus hinchas y que quiere que “se sientan orgullosos de nuestro trabajo”.