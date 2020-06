Míchel: “Tenemos que salir enchufados y mantener la concentración”

En Málaga comenzará también la ruta personal del técnico Míchel Sánchez hacia Primera División. A los mandos de la SD Huesca, este viernes en La Rosaleda (19.30, Vamos) arranca el intento de regresar a la élite tanto para el club como para el entrenador. Ambos tocaron el cielo en 2018, el madrileño en el banquillo del Rayo Vallecano, y los dos concluyeron la aventura entre los grandes con sabor amargo. Serán once partidos cruciales en la todavía breve carrera del joven técnico de 44 años, sujeto además a las novedades e incertidumbres que acarrea consigo el reinicio del fútbol español.

Míchel ha analizado tras el entrenamiento de este jueves, que se ha celebrado en El Alcoraz a puerta cerrada, y antes de tomar el vuelo chárter con rumbo a la Costa del Sol desde el aeropuerto de Huesca-Pirineos, los pormenores y posibles claves de un enfrentamiento inédito. La primera visita de la SD Huesca al Málaga puede parecerse poco al duelo de la primera vuelta en casa, resuelto por 2-0 con los tantos de Pulido y Juan Carlos. 97 días después del último partido oficial, ante el Fuenlabrada, los azulgranas creen que “han sido momentos complicados para todo el mundo. A nivel deportivo tenemos muchas ganas e ilusión de volver a la competición, que es lo que todos queríamos”.

Las sesiones de trabajo colectivo que se iniciaron el 1 de junio han permitido que los oscenses alcancen la mayor cota posible en su puesta a punto, con todos los jugadores disponibles y “muy contentos de haber trabajado” en ese sentido con el único inconveniente de los problemas físicos ya superados por el centrocampista Eugeni Valderrama. Míchel no lanza un mensaje especial más allá de “ser nosotros mismos. Hemos trabajado aspectos que creemos importantes y tratado de subsanar algún error del pasado. Estamos en la fase final de la temporada dispuestos a poder luchar por todo y nuestra intención es mirar arriba”.

El técnico ha reiterado que “la idea futbolística no cambia nada” y que “tener a todos disponibles y saber que venimos de un periodo de inactividad nos hace mirar a quienes estén en mejores condiciones y a quienes puedan ayudar desde el banquillo”. La SD Huesca cuenta con 24 futbolistas “y todos van a ser importantes a lo largo de estas once jornadas y es un factor a tener en cuenta”. En ese sentido, el once de este viernes puede parecerse al que puso en liza hace tres meses contra el Fuenlabrada; se inicia una etapa de interrogantes, también con los rivales.

El Málaga, con una plantilla en precario por su reducido número y las lesiones, también cuenta con esa hoja en blanco: “El entrenador es el mismo y habrán trabajado conforme a su forma de juego”. En estos meses, Míchel se muestra “muy contento con todos. Doukouré, que venía de lesión, y Mboula, que estaba sin competir y un poco por debajo en el plano físico, se han puesto a tope”. La opción de los cinco cambios todavía ha de ser desarrollada por el cuerpo técnico azulgrana, con el modelo alemán como referente próximo y “veremos qué depara el partido. El transcurso nos indicará lo que necesitamos”.

Una Rosaleda con capacidad para 30.000 espectadores y sin público ejercerá también de prueba inicial para el resto de desplazamientos al Carlos Belmonte, La Romareda, Riazor, El Sardinero y El Molinón, en este orden. “Tenemos que adaptarnos, es muy importante que salgamos enchufados, con la intensidad y concentración adecuados. Ese ha sido el mensaje, ser rigurosos en lo táctico para contar con ayudas constantes”, ha analizado Míchel, que ha estudiado a un Málaga “muy bien trabajado y que nos hará el partido muy complicado. Necesitaremos un gran rendimiento para sacar los tres puntos”.