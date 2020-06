La SD Huesca regresa a El Alcoraz para su primer ensayo general

Por primera vez desde el balsámico 2-0 ante el Fuenlabrada del pasado 7 de marzo, la SD Huesca regresa esta jueves al que es su hogar. El técnico Míchel Sánchez ha convocado al equipo a las 19.30 en el estadio de El Alcoraz para completar un entrenamiento que desprende aroma a ensayo general de cara al choque del viernes de la semana que viene frente al Málaga con el que los azulgranas retomarán la competición. La cita es a la misma hora que el partido y en un escenario que se asemeja mucho más al que se encontrarán en La Rosaleda que el IES Pirámide, su lugar habitual de trabajo.

Será una ocasión para ir recuperando rutinas desacostumbradas tras tres meses sin partidos oficiales. También, para tomar conciencia de lo que supondrá jugar con las gradas vacías, una experiencia que buena parte de la plantilla desconoce y que preocupa al técnico atendiendo a los fallos de concentración que esto está provocando en la Bundesliga, competición que ya ha completado varias jornadas desde su reanudación.

En total, habrán sido 89 los días en los que los altoaragoneses han estado lejos de su feudo, un tiempo que, de todos modos, no implica que la parálisis haya dominado la instalación. Al contrario, las obras de remodelación volvieron a ponerse en marcha el 20 de abril y el césped no se ha dejado de cuidar. De hecho, su responsable, Jorge Larrosa, junto a su equipo de Huesca Garden, incluidos dentro de los servicios mínimos del club dentro de los momentos de confinamiento más estricto, no han parado de mimarlo e incluso han aprovechado para anticipar labores más propias del verano.

Aunque antes del parón no era extraño que un día a la semana el equipo se ejercitase en El Alcoraz, se da la circunstancia de que en las jornadas previas a que se decretase el estado de alarma todas las prácticas se realizaron en el Pirámide, lo que ha hecho aún más largo el paréntesis. La sesión se desarrollará bajo una estricta puerta cerrada teniendo también vetado el paso los medios dispuestos por LaLiga, únicos informadores que están contando con acceso a los entrenamientos, junto al departamento de prensa de los distintos clubes, desde que los equipos volvieron a sus instalaciones.

Tales medidas invitan a pensar a que Míchel tiene previsto poner en práctica parte importante del plan que desarrollará ante el Málaga. Su equipo tan solo acumula tres sesiones entrenando al unisono por lo que el preparador madrileño está intentando acelerar los pasos para recuperar cuanto antes la posible conjunción perdida en los últimos meses.

Tras la de esta tarde, dentro de una planificación que ha ido variando a lo largo de la semana, los altoaragoneses entrenarán de nuevo el viernes, ya de vuelta al Pirámide, descansarán el sábado y el domingo se calzarán otra vez las botas para mirar ya con decisión al partido con el Málaga, el objetivo marcado desde hace tres meses.