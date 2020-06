La plantilla de la SD Huesca ya entrena unificada

Dos meses confinados en sus casas, seguidos de una semana de entrenamientos individuales, otra en la que fueron divididos en tres grupos de diez miembros y otra más, la pasada, en la que trabajaron en dos bloques de 14 jugadores. Este lunes, tras haber guardado descanso durante el fin de semana, y por primera vez desde el 13 de marzo, los futbolistas de la SD Huesca han vuelto a trabajar sobre el césped del IES Pirámide todos juntos, incluido Eugeni Valderrama, ya recuperado de su lesión muscular, salvo Manu Molina, que continúa en solitario por sus problemas físicos. En total, 29 sonrientes futbolistas, lo que no quitó para que elementos como las mascarillas y los guantes, así como la constante desinfección, sigan formando parte del día a día. Era el momento que tanto se ansiaba dentro del vestuario y que se considera el último paso para retomar la competición. En el horizonte ya asoma ese primer de los últimos once partidos que restan para completar el curso, el duelo frente al Málaga en La Rosaleda, el viernes 12 de junio a partir de las 19.30.

Será la primera meta volante en la ascensión hacia la Primera División y a ella Míchel quiere que su equipo llegue mejor que bien. El entrenador ha ido ganando en protagonismo con el paso de los días y la posibilidad de que los entrenamientos fuesen cada vez más cercanos a lo que se entienden por normales incrementando de forma progresiva la carga táctica. Ahora quiere que sus futbolistas recuperen los automatismos perdidos durante la ausencia de la competición e incluso de los partidillos de entrenamiento de once contra once y por ello a la primera oportunidad que tuvo no la desaprovechó.

Eugeni dio muestras de estar recuperado de su lesión muscular. LaLiga

En una sesión de más de hora y media de duración en la que no faltó la carga física, como viene siendo habitual, también hubo tiempo para jugar al fútbol dividiendo a sus efectivos en dos equipos, peto blanco y sin peto, y dando papel protagonista tanto a Juan Carlos como a Eugeni, que actuaron de comodines. Posteriormente se realizó una variante con más espacios y cuatro porterías reales, dos a cada lado. El objetivo era practicar la posesión, algo en lo que se viene insistiendo en esta suerte de pretemporada.

A lo largo de la semana, la SD Huesca volverá a ejercitarse en otras cinco ocasiones. Todas están programadas a las 9.30 siendo especiales la del miércoles y la del sábado. En ellas, el equipo regresará a El Alcoraz, terreno que no pisa desde su victoria frente al Fuenlabrada (2-0) del 7 de marzo.