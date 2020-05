Eugeni llega justo a tiempo para los entrenamientos colectivos de la SD Huesca

Eugeni Valderrama va a pasar directamente de las sesiones individuales al entrenamiento con el equipo al completo sin haber experimentado previamente el trabajo en tres grupos de diez, primero, y en dos de catorce, después, desarrollado a lo largo de las dos últimas semanas siguiendo el protocolo de puesta a punto para la competición implantado por LaLiga. La recuperación de la lesión muscular de la que se viene recuperando marcha por buen camino y la previsión que se maneja en el club es la de que a lo largo de la próxima semana pueda comenzar a seguir las órdenes de Míchel al mismo ritmo que el resto de sus compañeros en la SD Huesca en busca de que esté apto en el momento en el que se retome el curso a partir del fin de semana del 12 de junio.

El centrocampista se encuentra en el dique seco desde el 12 de mayo, cuando unas molestias en el tramo final del que era el segundo entrenamiento tras los dos meses de confinamiento le obligaron a abandonar prematuramente la sesión. Las pruebas médicas posteriores desvelaron que sufría una lesión en el recto anterior del cuádriceps izquierdo que no le ha impedido seguir ejercitándose, aunque siempre al margen del resto del equipo.

Así, sus fases de preparación han sido distintas. De la mano del readaptador Jordi Carracedo, primero su trabajo se ciñó al gimnasio, después se compaginó con las carreras sobre el césped y finalmente se incluyó también el balón. Las sensaciones que ha ido dejando son buenas y, de hecho, si hubiese habido necesidad de acortar los plazos, se hubiese podido hacer. Sin embargo, se ha optado por la prudencia y por asegurar que no se corran riesgos en su vuelta.

No en vano, una de las preocupaciones del cuerpo técnico y de los servicios médicos cuando el equipo por fin pudo volver a entrenar en las instalaciones del club era las lesiones. Después de tanto tiempo trabajando en espacios reducidos dentro de sus domicilios se temía que con el cambio de escenario y de tipo de exigencia los músculos de algunos jugadores se pudiesen resentir. Y no en vano el de Eugeni no ha sido el único caso dentro de la plantilla azulgrana. También Manu Molina, uno de los incorporados desde el filial de Segunda B, el Ejea, se encuentra en estos momentos en la enfermería. El extremo presenta la misma lesión que el tarraconense, pero en la pierna derecha. Por su parte, Pulido se resintió la semana pasada de un golpe, lo que hizo que realizase ciertos ejercicios específicos.

El papel que puede jugar Eugeni, con el que se negocia una ampliación de contrato, en las once jornadas que restan se presume que puede ser importante. Ya antes del parón venía alternando con cierta asiduidad con Juan Carlos el rol de medio más creativo en el trivote que acostumbra a emplear Míchel. Hasta el momento ha participado en 25 encuentros ligueros, ha sido 16 veces titular y ha marcado tres goles.