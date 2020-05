La SD Huesca ofrece cuatro opciones a sus abonados para los partidos a puerta cerrada

Era algo que la SD Huesca llevaba estudiando desde que la posibilidad de que la temporada se tuviese que concluir con las gradas vacías empezó a coger fuerza. En su seno, atendiendo a las recomendaciones que La Liga envío a los clubes, se barajaron varias posibilidades y finalmente ha puesto a disposición de sus casi 6.700 abonados cuatro opciones con las que trata de resarcirles por los cinco encuentros que quedan por celebrarse en El Alcoraz y a los que no podrán asistir atendiendo a las medidas de seguridad sanitaria. Las variantes van desde solicitar el reembolso de la parte proporcional del coste del abono correspondiente a esas jornadas que se jugarán a puerta cerrada hasta la renuncia a cualquier compensación.

La primera supone la devolución del 23,8% del coste del pase de temporada, mientras que con la segunda, denominada ‘Yo no reblo’, la entidad explica a través de un comunicado que se le ayuda “en unos momentos difíciles” demostrando “el sentimiento azulgrana para afrontar con más fuerza el futuro”. A este respecto, recuerda que durante la actual crisis generada por la covid-19 ha evitado un Erte a su personal no deportivo. Así, una de las acciones que hizo que no se tomase esta medida fue la reducción salarial que se negoció con la plantilla y que también afecta a los altos directivos.

Entre una y otra aparecen otras dos ofertas. En la que ha sido bautizada ‘Fan Club’ el socio intercambia la compensación económica a cambio de recibir un nuevo carnet que se llamará del mismo modo. Se trata de una tarjeta de fidelización que da acceso a ventajas exclusivas que será presentada próximamente. Por último, también se puede decidir donar la bonificación proporcional a la Fundación Alcoraz, entidad sin ánimo de lucro que articula el fútbol base azulgrana así como diversas iniciativas culturales, deportivas y solidarias en la provincia.

El proceso de elección se activará en el momento en el que concluya el presente curso y de cara al próximo, sea cual sea la opción escogida, se mantendrá el asiento y la antigüedad. El club también apunta que “los abonos suponen una parte importante de su presupuesto que permite mantener la calidad de la plantilla y seguir mejorando El Alcoraz”.