El mensaje que ha calado hondo en la plantilla de la SD Huesca: arrancar con fuerza

Es un discurso que ha calado muy hondo en el sentir del vestuario de la SD Huesca hasta quedar grabado firmemente. Desde que la temporada quedó en suspenso prácticamente no ha habido miembro de la plantilla que no lo haya repetido. Se estudia y analiza el calendario que está por venir en las once jornadas restantes, las peculiaridades que esos partidos van a tener, lo excepcional de la situación y finalmente la conclusión a la que se llega es una: para seguir optando al ascenso directo con fuerza es imprescindible protagonizar de inicio una buena racha de resultados. “Si empezamos bien todo será más fácil”, resumió la semana pasada Mosquera.

La sucesión de victorias que se ansia tiene incluso una cifra mínima fijada, cuatro partidos. La mencionó el propio Mosquera y también Álvaro hizo referencia a ella, quien aventuró que de conseguirla “tendremos muchas papeletas para ascender”. Ese primer tramo de jornadas que se han marcado los azulgranas concluye justo antes del derbi aragonés con el Real Zaragoza e incluye el redebut contra el Málaga en La Rosaleda, el recibimiento al Mirandés, la visita al Albacete y la llegada a El Alcoraz del Cádiz.

Aunque otro de los mensajes recurrentes de los altoraragoneses es el de que cuando la liga se ponga de nuevo en marcha prácticamente todos partirán de cero en lo que a trayectorias anteriores se refiere, lo cierto es que mentalmente están muy presentes. Pedro López también abogó el lunes “por mirarnos a nosotros mismos y ser regulares”, pero igualmente recordó que “esa trayectoria de tres o cuatro partidos ganados no la hemos tenido”.

En estos momentos, la SD Huesca es cuarta en la clasificación, empatada a cincuenta puntos con el Almería, tercero, a cinco del Real Zaragoza, segundo, y a seis del Cádiz, el líder. Con ellos, completando la zona de conjuntos que ahora optarían al ascenso, se encuentran el Girona (47 puntos) y el Elche (46). De todos ellos, el periodo de citas seguidas sin perder más corto lo tienen los oscenses, que entre la jornada 21 y la 25 consiguieron tres victorias en su feudo, intercaladas por dos empates a domicilio.

El Cádiz estuvo sin perder entre las jornadas siete y doce. El Real Zaragoza todavía no conoce la derrota en la segunda vuelta con seis marcadores favorables y cuatro tablas. El Almería se impuso en cuatro de los once compromisos que afrontó de la jornada diez a la veinte y cosechó un punto en cada uno de los siete restantes. El Girona, en el momento en el que se decretó el parón estaba en trayectoria ascendente con siete duelos sin hincar la rodilla y el Elche logró mantener esa condición entre las jornadas 14 y 19.

En lo que exclusivamente se refiere a victorias consecutivas, el Huesca es el único de los cuatro primeros que nunca ha conseguido más de dos. Hasta en tres ocasiones ha unido una victoria a otra sin lograr una tercera. El Cádiz arrancó el ejercicio con cinco marcadores a favor, el Real Zaragoza en dos tramos del calendario ha logrado tres de un tirón; la misma marca que tiene el Almería, que además también capturó los doce puntos puestos en juego de la jornada tres a la seis.

La buena racha azulgrana ya refererida de cinco encuentros ligueros sumando, de por medio estuvo la eliminación copera con la Cultural Leonesa, dio comienzo con la victoria ante el Zaragoza con la que se puso fin a la primera vuelta y a una trayectoria anterior de dos jornadas sin perder y continúo, tras trece días de parón navideño, con un empate con el Elche a domicilio en el que los locales lograron el 1-1 en el descuento. También entonces, como ahora, antes del desplazamiento al Martínez Valero se lanzaron mensajes de cara al segundo tramo de la competición de la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva y de empezar con buen pie. Ahora, con la vista puesta en el que se ha convertido en el tercer segmento del curso las sensaciones que se tienen en el Huesca, según Ferreiro, son de que se va “por buen camino”.