Pedro Lopez: “Estamos deseando que todos entrenemos juntos”

“Entrenar con más compañeros te acerca más a la realidad”. Pedro López resumió este lunes las sensaciones de la SD Huesca tras el que fue su primer entrenamiento con el equipo dividido en dos grupos de 14 componente. La autorización por parte de LaLiga había llegado el domingo por la noche y como el lateral derecho reconoció supuso “una alegría”. “Estamos muy contentos porque poco a poco se va acercando el momento de competir”, expuso haciendo referencia a algo para lo que están “muy ilusionados y con muchas ganas”.

El valenciano, como el resto de sus compañeros, tiene la mente puesta en esa primera jornada de regreso en la que tendrá que verse las caras con el Málaga. Un partido para el que aún no hay fecha oficial, pero que ahora “se ve un poco más cerca” después de que no hace mucho se observase como algo lejano. De hecho, el choque con los andaluces será el pistoletazo de salida a un calendario maratoniano en el que en mes y medio habrá que disputar once jornadas.

“Todos los equipos tenemos que prepararnos lo mejor posible y a partir de ahí los primeros partidos seguramente cuesten más de lo normal, pero psicológicamente estamos todos concienciados de que será intenso”, reconoce al respecto. De hecho, en la línea del resto de sus compañeros, prevé un panorama muy distinto al de antes del parón. “Ya no vale la racha de hace dos meses, todos empezamos de cero”, subraya. Por ello cree que “será muy importante empezar bien”.

Uno de los aspectos que observa clave para el Huesca es “la regularidad”. “Durante la temporada no hemos tenido esa racha de tres o cuatro partidos seguidos ganados”, recuerda y por ello “tenemos que valorar aquello que no hemos hecho bien y tomarnos cada jornada como una final”. “No va a haber margen de error”, recalca.

Con 36 años, Pedro López es el jugador más veterano de la plantilla que maneja Míchel Sánchez, aún así, tanto tiempo sin jugar no cree que pueda serle un inconveniente. “Al final la edad es un número, ahora no es como hace diez o quince años, el veterano de hoy en día está muy bien preparado, hay más adelantos para entrenar mejor y para recuperar después de los partidos”, analizó.

Evitar las lesiones está siendo uno de los puntos que más ocupa al cuerpo técnico y a los servicios médicos. No en vano, ahora mismo están en la enfermería Manu Molina y Eugeni. “Estar todos sanos es importante para afrontar el tramo final de la competición”, comenta el ex del Levante quien está convencido de que Míchel “tendrá que echar mano de todos los jugadores”.