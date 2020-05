Álvaro Fernández: “Ya no valdrá con ser fuertes solo en El Alcoraz”

Ni un prolongado tiempo de vacío ha mermado las ambiciones de una SD Huesca que sigue ansiando el ascenso más allá de los condicionantes impuestos por la pandemia. Como si se hubiese tratado de un breve lapso y no hubiesen transcurrido ya 76 días desde el anterior partido, ante el Fuenlabrada. El objetivo sigue siendo la Primera División y los matices que aporta este contexto inédito representan nuevos escollos que los azulgranas deberán sortear por el camino. El portero Álvaro Fernández ha aludido este viernes a las energías renovadas con que la plantilla acepta el reto; en su caso particular, de proteger la meta en las once últimas jornadas.

El riojano ha relatado que había ya “muchísimas ganas” de regresar a la rutina; de momento, y hasta el 1 de junio, en grupos de diez futbolistas como parte de la fase 3. “Han sido dos meses y pico bastantes duros en casa, de mucho entrenamiento individual y sin pisar el césped. En mi caso, extrañaba la portería y ha sido algo muy gratificante”, ha expresado con entusiasmo un jugador que se encuentra “bien, con buenas sensaciones y con ganas de volver. Estaba ya cansado de tirarme el balón contra la pared, eso no es real y ya me llevo ahora algún balonazo. Me fusilan pero alguna también saco”.

Los futbolistas de la SD Huesca celebran el salto cualitativo que supone el paso de las sesiones individuales a las grupales con la posibilidad de ensayar posesiones y partidillos reducidos. “Ya es fútbol más real y a ver si entramos en la fase de estar juntos para asimilar conceptos y que el míster nos pueda explicar bien a todos sus ideas. Sabemos ya la meta que tiene y estamos contentos porque ya huele otra vez a fútbol”, ha continuado un Álvaro que sueña “con el ascenso. Todos queremos jugar y es el anhelo de todos. Somos un equipo candidato y lo hemos demostrado. En los once encuentros que restan creo que seguiremos ahí peleando”.

Las claves para acceder a las dos primeras plazas pasarán por alcanzar la tan deseada regularidad que no se ha asentado en los 31 partidos ya disputados, con esa marcada brecha entre el rendimiento en casa, casi sin mácula, y a domicilio más irregular. “Tenemos un ‘menos cinco’ con los dos primeros clasificados y vamos a tener que ser muy efectivos y sacar muchos puntos en casa y fuera. Ya no nos va a valer ser fuertes solo en El Alcoraz y lo tenemos muy claro. Veremos cómo empieza el resto, ya no es un inicio con 40 partidos por delante. Nos queda once finales y veo al equipo muy bien”, valora.

Álvaro Fernández estima que “con una racha de cuatro o cinco victorias das un paso fuerte. Va a ser complicado con tan pocos partidos y los equipos jugándose tanto, pero si conseguimos encadenar esa racha vamos a tener muchas papeletas para ascender”. Un deseo para el que la condición insoslayable reside en “seguir siendo lo efectivos que éramos en casa y mejorar fuera. A ver cómo influyen los estadios vacíos. No cambiar una idea de juego que nos ha dado frutos y ser contundentes en línea defensiva, que nos había costado un poco en los últimos compromisos. Efectivos y fuertes en portería”.

El meta pertenece al grupo de azulgranas más jóvenes cuya frescura física resultará un asidero en el sprint final: “Quiero dar lo mejor de mí y tratar de dejar las once porterías a cero”. Será el primer futbolista de un bloque que querrá “muchísimo balón”. “No somos muy efectivos con las transiciones y nos ha pasado factura, hemos perdido y empatado en esas situaciones. Cuando perdamos la pelota hay que robarla rápido y tener así más posibilidades de ganar los partidos”, ha zanjado el cancerbero.

El lunes, cita con el TAS

Por otro lado, la SD Huesca tiene este lunes una doble cita con el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) respecto al ‘caso Ghoddos’. Es la fecha en la que este organismo escuchará a las partes después del recurso interpuesto por el futbolista iraní y el Östersunds sueco tras conocerse la sanción de la FIFA, por la que el club azulgrana debería ingresar cuatro millones de euros en concepto de indemnización por este fichaje fallido. Además de la SD Huesca, Saman Ghoddos y el Östersunds también declarará ante el TAS el Amiens francés, club en el que acabó recalando el delantero pese a haber firmado un contrato con los aragoneses.