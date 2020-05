David Ferreiro, ansioso por volver a competir con la SD Huesca

“Lo que nos llama la atención a todos los deportistas es competir”. David Ferreiro verbalizó este miércoles, tras el tercer día de entrenamientos individuales en El Pirámide, lo que está deseando toda la plantilla de la SD Huesca, volver a disputar un partido oficial, algo para lo que, si nada se tuerce, aún resta aproximadamente un mes. El último encuentro de los azulgranas, la victoria por 2-0 sobre el Fuenlabrada, se produjo el 7 de marzo, seis días después celebraron un último entrenamiento al uso en el que lo que vendría después se empezaba a vislumbrar y acto seguido llegó el confinamiento, ocho semanas de las que solo en la última, la pasada, pudieron ejercitarse fuera de sus casas.

Mucho tiempo para, como dijo Ferreiro, “mentalizarse” acerca de las once jornadas que quedan por delante y de los aspectos en los que el conjunto debe incrementar su rendimiento. “Optamos a todo, estamos en buena posición”, recordó el gallego, subrayando que el equipo es cuarto a cinco puntos del ascenso directo y poniendo el acento tanto en los duelos contra los rivales como en el que supondrá el reinicio, que en el caso de los oscenses implicará la visita al Málaga. “Es fuera de casa, algo en lo que hay que mejorar”, señaló. No en vano, como visitantes los de Míchel son el penúltimo equipo de la categoría con solo doce puntos conseguidos.

El mes de preparación que tienen ahora por delante, el que es uno de los capitanes de los azulgranas junto a Pulido y Rico, lo afronta como “una segunda pretemporada”. “Vamos por buen camino, estamos haciendo buenos entrenamientos, dando el máximo y siendo muy conscientes de lo que nos estamos jugando”, aprecia sobre la actitud que está observando en sus compañeros en unos primeros días de más carga física. “Necesitábamos coger fondo físico y prevenir lesiones cuidándonos al máximo, siendo lo más profesionales posibles y siguiendo el protocolo”, comenta.

No en vano, la reanudación de la competición implicará un comprimido calendario en el que los partidos se sucederán cada 72 horas. “Necesitaremos de todos”, vaticina Ferreiro recordando que “la plantilla es amplia” y que “todos somos importantes”. “Estoy tranquilo, llevo muchos años, siempre he jugado, y me gusta la competencia y dar el máximo rendimiento posible”, explica.