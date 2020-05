Eugeni, primer lesionado en la SD Huesca tras la vuelta a los entrenamientos

Era una de las grandes preocupaciones tanto de los servicios médicos como del cuerpo técnico de la SD Huesca, las lesiones. Después de dos meses entrenando en sus domicilios, se temía que el paso al césped podía conllevar problemas, especialmente musculares. Los vaticinios se estaban cumpliendo en muchos de los equipos de Primera y Segunda División que habían iniciado antes la fase 2 del protocolo de vuelta a la competición con jugadores teniendo que pasar por la enfermería y este martes en la segunda sesión de los azulgranas sobre el Pirámide se produjo; Eugeni Valderrama sufre una lesión en el recto anterior del cuádriceps izquierdo.

Tras completar la mayor parte del entrenamiento con normalidad, el centrocampista tarraconense se tuvo que retirar en el tramo final al sufrir molestias musculares. Las posteriores pruebas médicas confirmaron una dolencia cuyo periodo de recuperación queda ligado a la evolución de su recuperación.

Su ausencia durante los próximos días supone un contratiempo, especialmente en su puesta a punto de cara a retomar la competición para lo que, si se cumplen las mejores previsiones, quedaría un mes. No en vano, el medio es una de las piezas importantes en los planes de Míchel, quien lo ha venido alternando en el once a lo largo de la temporada con Juan Carlos. Una situación que, atendiendo a la compresión que va a sufrir el calendario para completar las once jornadas que restan, apunta a que se va a seguir manteniendo.

Durante siete semanas, los jugadores habían venido entrenando exclusivamente confinados en sus domicilios y solo en la pasada pudieron salir a correr al exterior. Durante este tiempo, la bicicleta estática ha sido uno de los elementos que más han empleado. La transición de ese tipo de ejercicio al que exige la práctica del fútbol hacía que se quisiesen tomar las máximas precauciones posibles para evitar circunstancias como la ocurrida con Eugeni. De ahí que, dentro de la planificación de esta semana de trabajo exclusivamente individual, el nivel de exigencia esté siendo progresivo.

Tras estar cedido el curso pasado en el Albacete, Eugeni, de 25 años, está cumpliendo su primera temporada como azulgrana. Hasta el momento ha disputado 25 partidos, 16 de ellos como titular, en los que ha marcado dos goles. A pesar de que su contrato finaliza en 2021, las negociaciones para ampliarlo hasta 2022 se encuentran muy avanzadas.